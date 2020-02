Le parcours de l’artiste Mohamed Hamidi au centre d’une table ronde à Rabat

vendredi, 28 février, 2020 à 0:05

Rabat- Le parcours de l’artiste peintre marocain Mohamed Hamidi a été au centre d’une table ronde organisée jeudi à Rabat sous le thème “Mohamed Hamidi en dialogue avec Youssef Wahboun et Hicham Daoudi”, dans le cadre de l’exposition rétrospective “Hamidi, artiste affranchi”.

Initiée par la Fondation de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) en marge de la célébration du 60-ème anniversaire de la création de la CDG, cette table ronde animée par l’écrivain, poète et artiste-peintre Youssef Wahboun et le promoteur artistique Hicham Daoudi, a été l’occasion de faire un “Flash-back” sur le parcours de Mohamed Hamidi et puiser dans la mémoire d’un artiste qui représente l’idéologie des années 60 et 70.