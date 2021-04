Partenariat entre le ministère de la Culture et l’ADD pour développer une application mobile dédiée aux jeunes

mardi, 13 avril, 2021 à 17:00

Rabat – Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et l’Agence de développement du digital (ADD) ont signé, mardi à Rabat, une convention de partenariat relative à la mise en place d’une application mobile ludique et innovante au service des jeunes marocains.