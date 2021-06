Partenariat pour promouvoir l’accès des élèves aux musées nationaux

jeudi, 10 juin, 2021 à 14:45

Rabat – Une convention-cadre de partenariat a été signée entre le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la Fondation nationale des musées (FNM) pour encourager l’accès des étudiants et élèves aux musées qui en relèvent.

Fondée sur le souci de partage du savoir, cette convention signée récemment traduit la volonté du ministère et de la FNM d’œuvrer pour l’égalité des chances et la démocratisation de l’accès à la culture en vue de l’ériger au premier rang des préoccupations des citoyens, particulièrement les jeunes.

Il s’agit de faire des musées un levier pour découvrir la mémoire historique du Maroc et sa richesse civilisationnelle sous ses diverses facettes, indique le ministère de l’Éducation nationale dans un communiqué.

La convention vise en outre à développer un programme d’action conjoint d’appui à l’éducation artistique à l’adresse des élèves en les rapprochant davantage du monde des musées et en les permettant de mieux s’ouvrir sur la culture et l’histoire du Royaume.

Elle ouvre la voie à l’émergence d’un public renouvelé et passionné des structures muséales, mais il s’agit aussi de faire de celles-ci un acteur clé dans la vie artistique, placé au service de la promotion des diverses formes d’expression en lien avec les thématiques du patrimoine au Maroc.

Conformément à cette convention, l’accès de la famille de l’enseignement au réseau des musées de la FNM sera possible gratuitement, en ouvrant leurs portes aux élèves et étudiants tous les mercredis et vendredis avec la programmation préalable des visites encadrées par des guides.

Créée en 2011, la Fondation nationale des musées est une institution à but non lucratif avec comme mission principale de valoriser le patrimoine muséographique national, notamment en veillant à renforcer la gouvernance muséale.