Parution du 2è tome de la 65ème partie de l’ouvrage “Renaissance d’une Nation”

mardi, 11 mai, 2021 à 20:25

Rabat– Le 2è tome de la 65ème partie de l’ouvrage “Inbiâat Oumma” (Renaissance d’une Nation), rédigé sous la direction de l’historiographe du Royaume et porte-parole du Palais royal, M. Abdelhak Lamrini, vient de paraître aux éditions de l’imprimerie royale.

La couverture de cet ouvrage de 545 pages, de format moyen, comprend une illustration photographique qui représente SM le Roi Mohammed VI adressant un discours royal à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 5ème année législative de la 10ème législature, le vendredi 9 octobre 2020.

L’ouvrage est divisé en trois chapitres: le premier dédié aux discours et activités du Souverain, le deuxième aux activités princières et le troisième aux affaires nationales et questions diplomatiques.

Parmi les discours royaux inclus dans le premier chapitre, figure le discours royal adressé à l’occasion du 21e anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux ancêtres (29 juillet 2020), le discours royal à l’occasion du 67è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple (20 août 2020), et le discours prononcé par le Souverain à l’occasion du 45è anniversaire de la Marche Verte (7 novembre 2020).

Ce chapitre comprend également des messages adressés par SM le Roi aux Rois et chefs d’État à diverses occasions, les messages reçus par le Souverain, et les messages que SM le Roi a adressé aux participants à des manifestations nationales et internationales, y compris le message de félicitations du président américain Donald Trump à l’occasion de la Fête du Trône dans lequel il salue les réalisations du Maroc sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI et renouvelle l’engagement des États-Unis pour un Maroc souverain et stable (30 juillet 2020), l’initiative de SM le Roi d’envoyer une aide médicale et humanitaire urgente au Liban à la suite de la tragique explosion qui s’est produite dans le port de Beyrouth (6 août 2020), et le message adressé par le Souverain au président du Comité des Nations-Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien à l’occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien (29 novembre 2020).

Parmi les activités royales, il faut citer la présidence par SM le Roi d’une séance de travail consacrée à la stratégie des énergies renouvelables dans le cadre du suivi des grands chantiers et des projets stratégiques (22 octobre 2020), les Hautes instructions données par le Souverain pour le lancement de la campagne de vaccination contre le Coronavirus (9 novembre 2020), l’audience accordée par le Souverain au conseiller principal du président des Etats-Unis d’Amérique, au conseiller à la Sécurité nationale de l’Etat d’Israël et à l’assistant spécial du président des Etats-Unis et représentant spécial pour les négociations internationales (22 décembre 2020), ainsi que les Hautes instructions données par SM le Roi au gouvernement pour l’adoption de la gratuité du vaccin contre l’épidémie de Covid-19 au profit de tous les Marocains (8 décembre 2020).

Le chapitre consacré aux activités princières fait état de l’obtention par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan du baccalauréat session-2020 avec mention “Très Bien” (7 juillet 2020), et l’activité au cours de laquelle SA Lalla Zineb, a reçu au Centre Lalla Meriem des enfants privés de famille à Rabat, le président du Ministère public (17 décembre 2020).

Concernant les affaires nationales et les questions diplomatiques, l’ouvrage aborde notamment la reconnaissance par la Commission européenne de la gestion exemplaire menée par le Maroc dans le contexte de la crise sanitaire de Covid19 (3 juillet 2020), l’élection du Royaume du Maroc au Comité des droits de l’homme des Nations Unies (17 septembre 2020) et l’engagement réitéré du Maroc, lors de l’ouverture du 13e Sommet extraordinaire de l’Union africaine, à mettre en œuvre l’accord sur la zone de libre-échange continentale africaine (5 décembre 2020).

Outre la photo de couverture, l’ouvrage comprend des photos en couleur de SM le Roi présidant un conseil des ministres au Palais Royal à Rabat et une séance de travail consacrée aux énergies renouvelables dans le cadre du suivi des grands chantiers et projets stratégiques, donnant Ses Hautes instructions pour le lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus et recevant une délégation américano-israélienne de haut niveau au Palais Royal à Rabat.

Cet ouvrage, édité par l’Imprimerie Royale à la place du Méchouar au Palais Royal de Rabat, a été rédigé par le directeur de l’Imprimerie Royale, Aboubakr Benmansour et Abdellah Alaoui Briouel, administrateur principal à l’Imprimerie.