Parution du 2ème tome du “dictionnaire du dialecte marocain (origines et différences régionales)” de Mohammed Bousselam

lundi, 30 avril, 2018 à 21:11

Rabat – Le chercheur marocain, Mohammed Bousselam, vient de publier le deuxième tome du “dictionnaire du dialecte marocain (origines et différences régionales)” aux éditions ”Bouregreg” à Rabat.

Dans l’introduction de cet ouvrage de 636 pages de format moyen, l’auteur appelle tous ceux qui dénigrent le dialecte marocain, le considérant comme un “langage de rue simple et simplifié”, ainsi que ceux qui ignorent la capacité de la “darija” à exprimer les émotions avec précision, à revenir aux poèmes de zajal marocain et aux chefs-d’œuvre des “mouachahat” de la musique andalouse.

Pour réaliser cet ouvrage, le chercheur a puisé dans de nombreux livres et recueils académiques, à la fois en arabe et en français, comme “le dialecte marocain, champs d’échange entre l’arabe et l’amazigh”, le “dictionnaire arabo-amazighe” de Mohamed Chafik, “Étude sur les coutumes des tribus zayanes” de Robert Aspignon et “Grand dictionnaire perse” d’Ibrahim El-Dessouki.

En 2015, M. Bousselam avait publié le premier tome du “dictionnaire du dialecte marocain (origines et différences régionales)” en 383 pages de format moyen aux éditions Bouregreg également.

L’auteur a également écrit “Le costume traditionnel marocain” (2014) et “Histoire de la tribu de Béni Mellal” (1991), alors qu’il publiera bientôt un ouvrage d’environ 350 pages en langue française sur les origines araméenne et syriaque de toutes les langues du monde contemporain.