Parution d’un nouveau numéro du magazine “L’Espace marocain” des Forces Royales Air

mercredi, 24 juillet, 2024 à 18:54

Rabat – Un nouveau numéro du magazine scientifique “L’Espace marocain” des Forces Royales Air (FRA) vient de paraître, proposant aux lecteurs une panoplie de sujets d’actualité, notamment la célébration du 68è anniversaire de la création des FAR, ainsi qu’un dossier sur “L’industrie 4.0: l’évolution intelligente de la fabrication vers un avenir connecté”.

Le n°111, de cette publication trimestrielle revient dans sa rubrique “Activités Royales”, sur l’Ordre du jour adressé par SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, aux membres des forces armées, à l’occasion du 68è anniversaire de la création des FAR, le Conseil des ministres présidé par SM le Roi et le déjeuner offert par le Souverain à l’occasion du 68è anniversaire de la création des FAR, présidé par Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan.

A cet égard, la revue indique dans son éditorial que le 68éme anniversaire de la création des Forces Armées Royales “est symbole de valeurs de cohésion, de sacrifice et de patriotisme dont les FAR, sous le commandement éclairé de Sa Majesté le Roi que Dieu L’assiste, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des FAR, tirent les fondements de leur résilience, leur engagement, leur fidélité, leur détermination à préserver l’intégrité territoriale du Royaume et leur attachement indéfectible aux constantes et aux valeurs sacrées de la Nation”.

La rubrique s’attarde sur le Conseil des ministres présidé par Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le 1er juin 2024, au Palais Royal à Casablanca, consacré à l’adoption des Orientations stratégiques de la politique actionnariale de l’État, d’un projet de loi organique et nombre de projets de décret portant sur le domaine militaire, ainsi que des nominations dans des fonctions supérieures.

Dans le domaine de la coopération militaire internationale, la revue se fait l’écho de la visite, le 22 avril 2024 au niveau de l’Inspection des FRA, du Général de Division Mohamed Ould Cheikh Ould Boyda, Chef d’État-Major de l’armée de l’Air Mauritanienne, accompagné d’une importante délégation militaire. De même, elle revient sur la visite de travail au Maroc du 19 au 23 mai 2024 du Colonel-Major Mainassara Salifou, Chef d’Etat-Major Air des Forces Aériennes Nigériennes, à la tête d’une importante délégation militaire.

Le magazine cite également la visite de travail au Nigéria du Général de Division Aérienne, Inspecteur des Forces Royales Air, effectuée, du 23 au 25 mai 2024, pour assister au 3ème Forum des forces aériennes africaines, qui a coïncidé, cette année, avec la célébration du 60ème anniversaire de la création de l’armée de l’air nigériane. Il aborde, en outre, la visite d’une délégation du Collège de Commandement et d’État-Major ghanéen effectuée, le 8 mai 2024, à la 1ère Base Aérienne des Forces Royales Air (1ère BA/FRA).

La rubrique sécurité aérienne, quant à elle, s’arrête sur trois séminaires, organisés par l’Inspection des FRA à la 1ère, à la 3ème et à la 6ème BAFRA, qui visent à asseoir une solide culture de sécurité aérienne au sein des Unités opérationnelles des FRA, à promouvoir un état d’esprit dans lequel la sécurité est une priorité à tous les niveaux et à instaurer un environnement soucieux de la sécurité aérienne.

La participation de l’École Royale de l’Air (ERA) à la compétition internationale “e-CTF : Embedded Capture The Flag”, portant sur la cyber- sécurité, qui s’est déroulée, à distance, du 17 janvier au 17 avril 2024, a été également évoquée par la revue.

Ce numéro revient dans “Zoom” sur les activités aériennes de l’exercice “African Lion 2024”, alors que la rubrique “Aéronautique” s’attarde sur la navigabilité militaire.

Le Dossier de ce nouveau numéro du magazine des FRA met l’accent sur plusieurs thématiques, notamment “L’Évolution Intelligente de la fabrication: principes et technologies”, “Bénéfices de l’Industrie 4.0 : des innovations de pointe, une opportunité pour les pays émergents”, ” La Transition vers l’Industrie 4.0 : défis et risques”, “Application de l’Industrie 4.0 au domaine aéronautique” et “Avenir de l’Industrie 4.0 : tendances émergentes”.