Parution d’un nouveau numéro du magazine “l’Espace marocain” des Forces Royales Air

jeudi, 14 avril, 2022 à 21:20

Rabat – Un nouveau numéro du magazine scientifique “l’Espace Marocain” des Forces Royales Air vient de paraître, proposant aux lecteurs de nombreux thèmes traitant notamment des activités de SM le Roi Mohammed VI, ainsi qu’un dossier consacré plus particulièrement à “l’open innovation”.

Dans son 102è numéro, la publication trimestrielle revient sur la réception par le Souverain au palais Royal de Rabat, de plusieurs ambassadeurs étrangers, venus présenter à Sa Majesté leurs lettres de créance en tant qu’ambassadeurs plénipotentiaire et extraordinaires de leurs pays dans le Royaume.

Elle revient aussi sur le lancement par SM le Roi à Benslimane des travaux de réalisation d’une usine de fabrication de vaccins anti-covid.

La revue consacre son éditorial à l’innovation qui fait partie de “la Vision Royale pour le développement du pays” en mettant l’accent sur “les jalons de la stratégie d’innovation que SM a posés, basée sur l’entrepreneuriat innovant, le développement industriel et la modernisation des infrastructures pour tirer la croissance du pays”.

“Le développement des entreprises innovantes et des start-up passe par l’innovation ouverte (Open innovation)”, fait observer l’éditorialiste, expliquant que c’est la raison pour laquelle “on a choisi dans ce numéro de notre magazine de s’intéresser à ce nouveau paradigme, rendu populaire il y a presque vingt ans”.

Et d’ajouter: “ce paradigme qui suppose l’ouverture des organismes et des entreprises sur les idées et les connaissances externes dans les domaines de recherche et développement, suscite aujourd’hui un engouement considérable”.

La rubrique “Sélection” se penche sur la 5G, cette nouvelle génération de communications mobiles qui succède à la 4G.

Conscient des multiples enjeux de la 5G, le Royaume continue de consentir des efforts soutenus en vue de mettre en place l’environnement nécessaire à la mise en œuvre de cette nouvelle technologie, souligne la revue.

Au volet “Science et technologie”, ce numéro s’attarde sur le Métavers, une technologie encore méconnue du grand public.

“Dans son sens contemporain, le Métavers est connu pour être ce monde virtuel hautement immersif où les gens se rassemblent pour socialiser, travailler et commercialiser” a-t-on expliqué.

Outre les thèmes précités, la revue scientifique propose également dans ce numéro une panoplie de sujets, dont “la maitrise de l’air: le primat des engagements militaires” (rubrique Aéronautique) et Odontologie, les lasers Erbium et Nd-YAP en omnipratique quotidienne, entre autres.