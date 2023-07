Parution d’un nouveau numéro du magazine scientifique “L’Espace marocain” des Forces Royales Air

mardi, 25 juillet, 2023 à 18:26

Rabat – Un nouveau numéro du magazine scientifique “L’Espace marocain” des Forces Royales Air (FRA) vient de paraître consacrant ainsi une place de choix à la célébration en mai dernier du 67ème anniversaire des Forces Armées Royales (FAR) et un large éventail d’articles relatifs à l’hydrogène et à la cybernétique.

Dans son n°107, cette publication trimestrielle revient sur l’ordre du jour de ce 67ème anniversaire adressé par SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des FAR, aux Forces Armées Royales dans lequel le Souverain a donné Ses ordres pour la création du Centre Royal des Etudes et Recherches de Défense relevant du Collège Royal de l’Enseignement Militaire Supérieur.

Dans son édito, la publication souligne que la mission confiée par SM le Roi à cette nouvelle institution consiste à apporter sa contribution à l’approche stratégique dans le traitement des enjeux et des problématiques du système de défense et de sécurité, en réunissant des compétences analytiques, tant civiles que militaires.

La rubrique “Activités Royales” revient pour sa part sur le Conseil des ministres, tenu en mai dernier sous la présidence de SM le Roi, accompagné de SAR le Prince Héritier, Moulay El Hassan, consacré à l’approbation de projets de décrets concernant le domaine militaire et nombre de conventions internationales ainsi que sur l’inauguration par le Souverain du CHU “Mohammed VI de Tanger”, outre la cérémonie de présentation du modèle de la voiture du premier constructeur marocain et du prototype d’un véhicule à hydrogène développé par un Marocain.

La revue a également fait écho dans sa rubrique “Actualités des FRA” des performances incroyables et des acrobaties aériennes à couper le souffle de l’équipe de Voltige aérienne “Marche Verte” lors de sa participation au Festival Teknofest qui s’est déroulé du 27 avril au 1er mai à Istanbul (Turquie).

“L’EVA marocaine a réalisé des spectacles aériens ahurissants, captivant l’attention des Istanbuliotes et d’un public de passionnés de l’aviation, de l’aérospatiale et de la technologie composé de 150.000 équipes de 107 pays et plus de 600.000 participants”, lit-on dans un article consacré au déploiement et à l’organisation sans faille des 08 avions Cap 232 lors de cet événement d’envergure mondiale.

Par ailleurs, la publication traite dans sa rubrique, “Gros Plan” des enjeux du développement de l’hydrogène en tant que source d’énergie propre et renouvelable, suscitant un engouement international.

Dans son article intitulé “L’Hydrogène: un potentiel majeur pour la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre”, le magazine évoque les avancées technologiques dans le stockage de cet élément chimique pour une utilisation plus durable et efficace, mettant l’accent sur l’intérêt qu’accorde le Royaume à l’hydrogène vert dans sa transition énergétique en érigeant cette filière émergente en une priorité nationale.

La rubrique “Zoom” s’attarde, quant à elle, sur l’impression 3D ou la fabrication additive notamment dans le domaine aéronautique, un procédé qui consiste à créer des objets tridimensionnels en ajoutant des couches successives de matériau à partir d’un modèle numérique.

Dans le dossier de ce numéro consacré à “La cybernétique, la clé pour comprendre les systèmes complexes”, la publication propose aux lecteurs des articles qui apportent un éclairage sur cette thématique pour mieux la cerner en l’occurrence: “Les principes de la cybernétique”, “La cybernétique et la physiologie: une approche similaire”, “Boîte noire: un concept clé de la modélisation cybernétique”, “Homéostasie et cybernétique”, “Les systèmes effecteurs dans la régulation des processus en cybernétique”, “La cybernétique et l’automatisation des processus” ainsi que “La Cybernétique dans le domaine de la défense”.

Sur un autre registre, le magazine aborde dans sa rubrique “Défense”, les différents aspects de “la normalisation collaborative du combat aérien (Collaborative Air Combat Standardisation ou CACS)” qui est un concept visant l’amélioration de la capacité des forces aériennes à travailler ensemble de manière fluide et efficace, dans un environnement du combat, pour atteindre des objectifs communs en cas de conflit.