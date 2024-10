Parution d’un nouveau numéro du magazine scientifique “L’Espace marocain” des Forces Royales Air

mercredi, 9 octobre, 2024 à 15:02

Rabat – Un nouveau numéro du magazine scientifique “L’Espace marocain” des Forces Royales Air (FRA) vient de paraître, proposant aux lecteurs une panoplie de sujets d’actualité, notamment la célébration du 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au Trône de Ses glorieux Ancêtres, ainsi qu’un dossier sur “Le conservatoire de musique des FRA: Une unité de prestige”.

Dans son n°112, cette publication trimestrielle revient, dans sa rubrique “Activités Royales”, sur le discours adressé par Sa Majesté le Roi à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône, la cérémonie de prestation de serment des Officiers lauréats des grandes écoles militaires et paramilitaires présidée par SM le Roi à Tétouan, ainsi que la réception présidée par le Souverain à M’diq à l’occasion de la Fête du Trône.

A cet égard, la revue indique dans son éditorial que cette fête, si chère aux marocains, témoigne de l’attachement indéfectible de toutes les composantes de la Nation au Trône Alaouite, notant qu’elle consolide davantage, la cohésion et la symbiose parfaite entre le Trône et le peuple pour célébrer les réalisations accomplies et se projeter dans l’avenir avec optimisme et détermination pour relever le challenge du développement continu du Royaume.

“Cette glorieuse occasion marque un quart de siècle de réformes structurelles économiques et sociales audacieuses visant l’amélioration des conditions de vie des citoyens, la modernisation et le développement du pays sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, souligne-t-on de même source.

Par ailleurs, le magazine s’attarde sur les activités des FRA, notamment la cérémonie d’investitures des nouveaux commandements d’unités des FRA, la cérémonie de fin d’année académique et de sortie des nouvelles promotions d’officiers, lauréats de l’Ecole Royale de l’Air et la participation des Forces Royales Air au Salon International de l’aéronautique Tattoo au Royaume-Uni, ainsi que les Shows aériens exceptionnels et des concerts de musique sensationnels à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans son dossier spécial, la revue indique qu’au fil de plus de cinq décennies, le Conservatoire de Musique des FRA (C.M) s’est forgé une réputation d’excellence et est devenu une filière de référence en formation musicale. De plus, outre les missions officielles, il participe au rayonnement du Royaume et des FRA au niveau international.

Ainsi, les orchestres et formations musicales du C.M des FRA donnent du faste aux cérémonials militaires, et jouent un rôle d’honneur pour promouvoir le cachet culturel de la musique marocaine, lors de festivals et autres événements importants, méritant ainsi leur désignation en tant qu’Unité de prestige des Forces Royales Air, ajoute-t-ton.

Dans le domaine de la science et la technologie, le magazine revient sur les algorithmes génétiques dans le monde de l’automatique, considérant que l’application de cette approche présente un atout dans le domaine de l’asservissement, en particulier, au profit de la stabilisation des mini drones (Octocoptères, Hexacoptères, Quadricoptères, Bicoptères, ainsi nommés en raison du nombre de rotors servant à leur sustentation).

La revue s’arrête également sur Electronic Flight Bag (EFB): les sacoches électroniques de vol dans “Aéronautique”, relevant que la préparation et l’exécution des missions aériennes ont considérablement évolué grâce à la numérisation des données.

S’agissant de la rubrique “Eclairage”, la publication met l’accent sur “Cyber-sécurité: Menaces et contres mesures”, en apportant un éclairage approfondi sur les éléments essentiels d’une stratégie efficace de cybersécurité, l’impact profond des attaques de cybersécurité, les défis permanents de la cybersécurité et l’arsenal juridique en matière de cybersécurité.