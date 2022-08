Parution d’un nouveau numéro du magazine scientifique “l’Espace marocain” des Forces Royales Air

jeudi, 25 août, 2022 à 21:35

Rabat – Un nouveau numéro du magazine scientifique “l’Espace Marocain” des Forces Royales Air (FRA) vient de paraître, proposant aux lecteurs de nombreux thèmes dont la célébration en mai dernier du 66e anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR).

Dans son 103è numéro, la publication trimestrielle revient sur l’Ordre du jour adressé par SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des FAR, aux Forces Armées Royales à l’occasion du 66e anniversaire de leur création.

Dans un éditorial intitulé “Penser l’avenir”, la publication souligne que la teneur du texte royal est hautement pertinente et très perspicace et elle s’inscrit clairement dans la Haute vision Royale, consistant à accorder toute l’importance à l’élément humain des FAR et la réalisation de sa prospérité et de son développement.

L’éditorialiste s’intéresse en outre au dossier de ce numéro à savoir l’intelligence artificielle et ses applications, “un sujet parfaitement dans l’air du temps”, notant que “les technologies d’intelligence artificielle, envahissent aujourd’hui, en douceur des domaines aussi variés que l’industrie, la finance, les transports, la santé, la justice, l’environnement, le cinéma, etc.”

L’éditorialiste souligne toutefois que le recours à l’intelligence artificielle a sa part de faiblesse, en dépit de ses atouts et bénéfices.

Dans le dossier de ce numéro, la publication aborde plusieurs points dont : “l’intelligence artificielle, un vaste domaine structuré en sous-domaines clés”, “applications de l’intelligence artificielle”, “emploi de l’intelligence artificielle dans le domaine opérationnel” et “la computer vision, un exemple concret d’application de l’IA dans le domaine de défense”.

Le magazine se fait également l’écho du message de fidélité et de loyalisme adressé à SM le Roi par la famille des FAR à l’occasion du 66e anniversaire de la création des FAR et revient sur la cérémonie de commémoration de cet anniversaire, organisée à la première base des FRA, à l’instar des places d’armes, garnisons et unités des FAR.

Ce numéro s’arrête aussi sur le lancement par le Souverain des travaux de construction du nouvel hôpital “Ibn Sina” à Rabat, un projet futuriste qui vient renforcer l’offre sanitaire du Royaume avec une capacité d’accueil de plus de 1.000 lits.

Dans la rubrique “Actualités”, ce numéro s’attarde sur l’exercice national de recherches et de sauvetage en mer “SAREX Détroit 2022”, organisé du 25 au 27 mai à Tanger avec la participation des pays membres de l’initiative 5+5 défense, en plus des Emirats Arabes Unis, dans un cadre d’échange d’expériences et d’expertises, en vue de renforcer les capacités en matière de sûreté et de sécurité maritime.

La rubrique “Zoom” se penche sur les activités aériennes de l’exercice “African Lion 22”, coorganisé du 20 au 30 juin par les FAR et les forces armées américaines.

“Les indicateurs sont tous positifs en matière de coordination entre les FRA et les forces aériennes américaines. Cette coordination qui dure depuis 18 ans grâce à l’Exercice African Lion, ne cesse de s’accroître et de s’améliorer”, indique la revue.

La rubrique “Reportage” s’arrête, quant à elle, sur la Base aérienne de soutien général des FRA en tant que pôle industriel et logistique de référence.

“Aujourd’hui, mitoyenne aux unités de maintenance des aéronefs civils de l’aéroport de Benslimane, cette Unité industrielle dispose de tous les atouts lui permettant la concrétisation de la vision du commandement de l’ériger en un pôle industriel, conférant ainsi aux FRA une certaine autonomie et une liberté d’action”, a-t-on expliqué.

Outre les thèmes précités, la revue propose également dans ce numéro un “Focus” sur le service militaire et l’accueil des appelés au titre de l’année 2022, en plus d’une panoplie de sujets, dont “Sélection psychologique au recrutement, bien agir pour ne pas faire le mauvais choix”.