Parution d’un nouveau numéro de la Revue des FAR

jeudi, 25 août, 2022 à 16:33

Rabat – Un nouveau numéro de la Revue des Forces Armées Royales (FAR) vient de paraître, proposant aux lecteurs un large éventail de thématiques, dont les efforts du Maroc dans la lutte contre la circulation illicite des armes à feu et l’investigation numérique dans les Forces armées.

Le 410è numéro de cette publication bimestrielle (juin-juillet) revient d’abord sur l’audience accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 30 juillet 2022 au palais royal de Rabat, au Wali de Bank Al-Maghrib, M. Abdellatif Jouhari, qui a présenté au Souverain le rapport annuel de la Banque Centrale sur la situation monétaire et financière au titre de l’exercice 2021.

A cette occasion, souligne-t-on, M. Jouhari a indiqué que malgré une conjoncture internationale difficile, l’économie nationale a pu réaliser une performance remarquable en 2021, avec une croissance de 7,9%.

La nouvelle édition de la Revue des FAR revient également sur le Conseil des ministres tenu le 13 juillet 2022 au Palais Royal de Rabat, sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, rappelant qu’au cours de ce Conseil, il a été procédé à l’adoption de deux projets de loi-cadre, d’un projet de loi et d’une série de conventions internationales.

Au volet de la coopération militaire, la publication se fait l’écho de la visite officielle au Maroc du Chef d’Etat-Major des Forces de Défense israéliennes, Aviv Kohavi, reçu, le 19 juillet 2022 à l’Etat-Major Général des FAR à Rabat, Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces armées royales, par le Général de Corps d’armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud.

Au cours de leurs discussions, les deux responsables militaires ont exprimé leur satisfaction du niveau atteint par les relations maroco-israéliennes, concrétisé par l’échange d’expériences et d’expertises et la participation à des exercices d’entraînements communs, souligne la revue.

Sous la rubrique “La vie dans l’armée”, la Revue rapporte que l’École Royale de l’Artillerie a organisé, le 5 juillet dernier, la 16è édition de la journée d’études de l’Arme sur le thème “Intégration du trinôme artillerie, drones et guerre électronique: réalités et perspectives”.

Par ailleurs, le “Grand Format” de ce 410è numéro se penche sur la 18ème édition de l’Exercice “African 22”, organisée du 20 au 30 juin 2022 dans les régions d’Agadir, Benguérir, Kénitra, Mahbès, Taroudant et Tan-Tan, avec la participation de 10 pays et une vingtaine d’observateurs militaires de pays partenaires.

Quant au “Zoom” de la Revue, il s’est intéressé à la cérémonie de sortie de la 22ème promotion du Cours supérieur de Défense (CSD) et de la 56ème promotion du Cours Etat-Major (CEM) au titre de l’année académique 2021-2022.

Au registre “Défense et Sécurité”, la publication a mis en avant les efforts du Maroc dans la lutte contre la circulation des armes à feu.

Le Royaume a adopté la loi n 86.21 permettant de renforcer le régime national de contrôle des armes à feu, dans ses dimensions juridique et opérationnelle, témoignant de l’engagement du Maroc à s’acquitter de ses obligations découlant du droit international régissant ce domaine, note la publication.

La rubrique “Recherche et développement” propose elle un article intitulé “L’investigation numérique dans les Forces armées, un impératif à l’ère de l’amplification des menaces informationnelles”.