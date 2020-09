Parution d’un nouveau numéro de la Revue des FAR

jeudi, 3 septembre, 2020 à 13:57

Rabat – Un nouveau numéro de la revue des Forces armées royales (FAR) vient de paraître proposant aux lecteurs une panoplie de sujets ayant marqué l’actualité durant les mois de juin et juillet, dont la célébration du 21-ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Cette 398-ème édition de la revue consacre ainsi une large place au discours adressé par SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion de cet anniversaire.

Dans son éditorial, la revue indique que le discours royal a été entièrement axé sur la crise sanitaire liée à la Covid-19, dans lequel le Souverain a mis particulièrement le point sur la relance économique et la généralisation de la couverture sociale, tout en soulignant la nécessité de respecter les mesures sanitaires.

“SM le Roi, toujours préoccupé par l’instauration de la justice et la protection sociales à tous les Marocains, a préconisé le déploiement progressif de la généralisation de la couverture sociale à partir du mois de janvier 2021, selon un programme d’action précis, avec en premier lieu, la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et des allocations familiales”, souligne la publication, ajoutant que “cette couverture sociale sera ensuite étendue aux autres couvertures sociales que sont la retraite et l’indemnité pour perte d’emploi” .

“Concernant la situation sanitaire , SM le Roi a appelé à la vigilance, à la solidarité, au respect des mesures sanitaires et à l’élaboration d’un plan qui maintienne la nécessaire mobilisation et permettra d’affronter, le cas échéant, une éventuelle seconde vague de la pandémie”, note la revue.

“Dans ce sens, si l’implication du service de santé des FAR, sur Hautes Instructions Royales, a contribué activement à lutter jusqu’à maintenant contre la Covid-19, le personnel médical des FAR reste mobilisé pour affronter tout rebondissement de cette pandémie”, ajoute l’éditorialiste.

La revue revient en outre sur les activités royales ayant marqué ces deux derniers mois, et se fait l’écho dans sa rubrique “La vie dans l’armée” de la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats du cycle 2019-2020 des grandes écoles de formation d’Officiers.

Elle aborde aussi la fin de la formation du 36éme contingent des appelés au service militaire.

Dans sa rubrique “Grand format”, la revue s’intéresse aux cyber-menaces alors que la rubrique “social” est consacrée au soutien apporté par la Direction générale des services sociaux des FAR (DGSS) à la lutte contre la pandémie.