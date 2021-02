Parution d’un nouveau numéro de la revue des Forces Armées Royales

jeudi, 18 février, 2021 à 14:17

Rabat – Un nouveau numéro de la revue des Forces Armées Royales (FAR) vient de paraître, consacrant une large place à l’alliance millénaire entre le Maroc et les États-Unis d’Amérique et au lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans l’éditorial de ce 401è numéro, la revue des FAR aborde la coopération militaire maroco-américaine, une “alliance millénaire” entre les deux pays réconfortée et fortifiée par la reconnaissance des États-Unis de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Ainsi, cette reconnaissance, fruit de la politique étrangère de Sa Majesté le Roi, confirme le degré élevé de confiance entre les deux pays alliés et la profondeur des relations séculaires existant entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, lit-on dans l’éditorial, relevant que la coopération militaire maroco-américaine, qui constitue la pierre angulaire de cette alliance, a connu ces vingt dernières années un développement et une prospérité sans précédent avec pour mot d’ordre le renforcement de l’interopérabilité des deux forces armées à travers des formations, des exercices et des manœuvres militaires conjointes.

Si la coopération militaire maroco-américaine a pris beaucoup d’envergure ces derniers mois, en interne, les FAR n’ont pas lésiné sur les moyens pour continuer avec la même rigueur à faire face à la Covid-19 et accompagner l’effort national de lutte contre la pandémie, indique l’éditorial qui assure, par ailleurs, que les modules interarmes des FAR de secours et d’assistance aux populations demeurent positionnés dans les Unités des Places d’Armes, des régions qui connaissent (…) des vagues de froid, avec pour mission d’acheminer les aides alimentaires aux zones enclavées, d’évacuer et secourir les personnes en détresse.

La rubrique “Activités Royales” de ce numéro est consacrée au lancement par SM le Roi Mohammed VI de la campagne de vaccination contre la Covid-19, ainsi qu’à la réception, le 22 décembre 2020 au Palais Royal de Rabat, de la délégation américano-israélienne, une audience au cours de laquelle le Souverain a réitéré Sa pleine satisfaction quant à la proclamation de Son Excellence Monsieur Donald Trump reconnaissant marocanité du Sahara.

L’audience Royale accordée au ministre émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internationale le 20 janvier 2021 au Palais Royal de Fès est également abordée dans la rubrique.

Dans un article intitulé “Le 11 janvier 1944 – Le Maroc entame sa glorieuse marche vers l’indépendance”, la rubrique “Événement” commémore l’anniversaire de la signature du Manifeste de l’Indépendance par un groupe de nationalistes marocains, appuyés par feu le Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef, marquant ainsi, sans conteste, le début de la fin du colonialisme français au Maroc.

Ce numéro propose également un focus consacré au “Sahara marocain – repère sur le chemin de l’unité” qui aborde le processus de parachèvement de l’intégrité territoriale du Maroc tout en relatant les événements historiques qui constituent les moments décisifs de l’histoire du Sahara marocain, et une rubrique “Zoom” qui se penche sur l’Opération Grand Froid des FAR qui se sont mobilisées pour porter secours et assistance aux populations civiles qui pourraient être touchées par les intempéries et les vagues de froid.