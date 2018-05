Parution d’un nouveau numéro de la revue des Forces Armées Royales

jeudi, 10 mai, 2018 à 17:51

Rabat – Un nouveau numéro de la revue des Forces Armées Royales (FAR) vient de paraître, proposant aux lecteurs de nombreux sujets, notamment les activités de SM le Roi Mohammed VI, l’opération Grand froid 2018 des FAR et la 9-ème édition d’”Africa security forum”, tout en rendant hommage aux femmes militaires des FAR.