Parution d’un nouveau numéro de la revue des Forces Armées Royales

mardi, 21 juillet, 2020 à 18:49

Rabat – Un nouveau numéro de la revue des Forces Armées Royales (FAR) vient de paraître, marqué par le contexte et les événements de la pandémie du nouveau coronavirus.

Dans l’éditorial de cette 397ème édition, intitulé “Covid-19, le temps d’agir et de réagir”, la rédaction de la revue revient sur la stratégie du Maroc en matière de lutte contre cette pandémie, menée sous la conduite clairvoyante et le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et qui a “fait preuve de son efficacité, à la lumière des valeurs de solidarité, de subsidiarité et de responsabilité dans les actions”.

Et c’est dans le cadre de cette stratégie que “les Forces Armées Royales, toujours aux avant-postes sur tous les fronts, derrière leur Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, se sont mobilisées, dès les premiers jours, pour apporter leur contribution à l’effort national et participer activement à cette lutte acharnée contre cette pandémie”, renforçant “grâce aux moyens de médecine militaire, les structures médicales du Royaume dédiées à la gestion de cette pandémie”.

Aussi, la rédaction revient en images sur les activités royales qui ont eu lieu lors de cette période, s’arrêtant notamment sur le recueillement, le 04 mai à Rabat, de SM le Roi, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, accompagné de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan et SAR le Prince Moulay Rachid, sur la tombe de Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V, à l’occasion du 10ème jour du mois sacré du Ramadan, qui coïncide avec l’anniversaire de la disparition du Père de la Nation.

Il s’agit aussi de la séance de travail présidée par Sa Majesté le Roi le 17 mars au Palais Royal à Casablanca, consacrée au suivi de la gestion de la propagation de la pandémie Covid-19, et des entretiens téléphoniques du Souverain le 13 avril avec des Chefs d’Etats africains, au cours desquels SM le Roi a proposé le lancement d’une initiative de Chefs d’Etats africains afin d’établir un cadre opérationnel pour accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion du nouveau coronavirus.

L’événement de ce numéro est consacré au 64ème anniversaire de la création des FAR et s’arrête sur l’Ordre du Jour adressé par SM le Roi aux FAR, ainsi que le message de loyalisme et de fidélité adressé par la famille des FAR à SM le Roi, la cérémonie organisée à l’Etat-Major Général des FAR et celle organisée dans les grandes unités des FAR, qui se sont déroulées dans le respect strict des mesures de prévention contre la pandémie du nouveau Coronavirus.

Un dossier spécial sur la contribution des FAR à la lutte contre la Covid-19 aborde, entre autres, la longue expérience des FAR en faveur de la lutte contre cette pandémie, la Cellule de veille et de suivi activée par les FAR, la mobilisation des FAR pour les dons de sang, le déploiement des équipes sanitaires d’intervention rapide (ESIR), le Fonds spécial de lutte contre le coronavirus, la mobilisation des structures hospitalières militaires face à la pandémie, la coopération entre médecine civile et militaire, le déploiement d’un laboratoire pour lutter contre la Covid-19 à Ouarzazate et le lancement par les FAR de la plateforme “Allo 300”.

La rubrique “Zoom” évoque, pour sa part, l’hôpital militaire d’Instruction Mohammed V qui, en plus du Centre de Virologie, des maladies infectieuses et tropicales, “fleuron du Maroc dans ce domaine”, a réaménagé ses services et départements “de façon à réserver plus des deux tiers de sa capacité litière aux malades atteints de Covid-19”.

Les écoles de formation des FAR constituent de leur côté le “Focus” de cette édition, elles qui depuis le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire au Maroc, s’adaptent à la crise du coronavirus, mettant “les moyens, les outils et les mécanismes nécessaires à même d’assurer la continuité des programmes de formation dans les écoles militaires grâce à la formation à distance”, notamment avec la plateforme e-learning généralisée à l’ensemble des écoles de formation d’Officiers.

“Les aspects virologiques et diagnostiques récents de la Covid-19” ainsi que “l’importance du “R0″ en tant qu’indicateur de la contagion” sont au cœur de la rubrique “Epidémiologie”, tandis que le prototype du premier respirateur artificiel 100% FAR fait l’objet, lui, de la rubrique “Recherche et développement” de ce nouveau numéro qui s’achève sur un poème du médecin Commandant Jihad El Anzaoui, professeur assistant en urologie, du 5ème hôpital militaire des FAR.