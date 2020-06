Parution d’un nouveau numéro de la Revue de la Gendarmerie Royale

vendredi, 19 juin, 2020 à 21:25

Rabat – Un nouveau numéro de la Revue de la Gendarmerie Royale vient de paraître proposant aux lecteurs de nombreux sujets, notamment un dossier sur la “Lutte contre la pandémie Covid-19, une mobilisation tous azimuts de la Gendarmerie Royale”.

Pour son 64ème numéro, cette revue trimestrielle consacre une grande partie de son contenu aux activités royales, notamment la séance de travail présidée par SM le Roi Mohammed VI, consacrée au suivi de la gestion de la propagation de la pandémie du coronavirus, ainsi que la cérémonie de présentation du programme intégré d’appui et de financement des entreprises et de signature des conventions y afférentes, présidée par le Souverain.

Par ailleurs, ce numéro revient sur le recueillement par SM le Roi, Amir Al-Mouminine, sur la tombe de Feu SM le Roi Mohammed V.

Le même numéro s’arrête également sur la visite par SM le Roi de “Bayt Dakira” à la médina d’Essaouira, un espace spirituel et patrimonial de préservation et de valorisation de la mémoire judéo-marocaine.

La publication braque également les projecteurs sur la réception par SM le Roi de M. Saaid Amzazi, qui a été chargé par le Souverain des fonctions de porte-parole du gouvernement, et de M. Othman El Firdaouss, nommé par le Souverain au poste de ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports.

Dans la rubrique “décryptage”, la revue s’attarde sur la mobilisation, sur Hautes instructions royales, de la Gendarmerie Royale dans la lutte contre la pandémie due à la Covid-19.

Elle met en avant la contribution de toutes les forces et les compétences de la Gendarmerie Royale face à la pandémie de la Covid-19, permettant à l’institution de jouer un rôle important dans le dispositif de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

La sous-rubrique “L’événement” a quant à elle été consacrée à la Journée nationale de la sécurité routière, une occasion pour la Gendarmerie Royale qui, au-delà des missions de police des routes, joue la carte de la sensibilisation pour protéger les citoyens contre les risques de l’insécurité routière.

La sous-rubrique “L’Analyse” revient sur le bilan globalement positif de l’action des unités déployées sur toute l’étendue du territoire national, dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, et ce sur la période allant de février 2019 jusqu’au février 2020.

Vient ensuite un dossier dédié aux efforts considérables de la Gendarmerie Royale en matière de protection des droits de l’Homme qui propose un cadrage sur la protection des droits de l’Homme, une analyse de M. Omar Hilale, représentant permanent du Royaume auprès de l’ONU et “5 questions” au général de brigade, chef du service des inspections et contrôles de la Gendarmerie Royale, M. Mustapaha Hamdaoui.

La rubrique “La grande interview” offre aux lecteurs un entretien exclusif avec la présidente de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), Latifa Akharbach, qui a entre autres salué l’effort de mobilisation “exceptionnelle” déployée par les médias audiovisuels, publics et privés et leur contribution “spécifique” à la réponse nationale aux risques et effets de la pandémie du Covid-19.

Le quotidien des urgentistes de la Gendarmerie Royale est le sujet traité dans la rubrique “Voyage au cœur de…”.

Le volet “Focus” propose pour sa part une analyse du journaliste, analyste et expert des médias, M. Driss Aissaoui, intitulée “Covid-19… +Moroccan Success Story+”.

La publication clôture son numéro par sa rubrique “Santé” qui fournit, quant à elle, une interview en 6 questions avec le directeur de l’Institut Pasteur du Maroc, M. Abderahmane Maâroufi, qui aborde notamment les symptômes principaux du coronavirus, la méthode utilisée pour analyser le prélèvement ou encore la durée de l’analyse de la Covid-19 et le délai de rendement des résultats, etc.