Parution d’un nouveau numéro de la Revue de la Gendarmerie Royale

mercredi, 2 septembre, 2020 à 17:54

Rabat – Un nouveau numéro de la Revue de la Gendarmerie Royale vient de paraître proposant aux lecteurs de nombreux sujets, notamment un dossier sur “la gestion des ressources humaines”.

Pour son 65ème numéro, la revue trimestrielle consacre une grande partie de son contenu aux activités royales, notamment au discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion de la Fête du trône.

Par ailleurs, ce numéro revient sur la réception par Sa Majesté le Roi du Wali Bank Al-Maghrib qui a présenté au Souverain le rapport annuel de la Banque Centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l’exercice 2019.

La publication braque aussi les projecteurs sur le Conseil des ministres présidé par SM le Roi Mohammed VI le lundi 06 juillet 2020 au Palais Royal à Rabat.

Dans sa rubrique “Décryptage”, le magazine s’arrête sur la lutte acharnée contre le trafic international des stupéfiants et sur le démantèlement d’un réseau de trafic d’oiseaux protégés.

S’ensuit un dossier intitulé “la gestion des ressources humaines” qui met en avant les diverses approches adoptées dans la gestion du capital humain, et ce, afin de mieux appréhender ce concept en évolution constante, en s’arrêtant sur ses principes généraux au sein de la Gendarmerie Royale.

Ce dossier présente différents aspects et pratiques-opérationnels et managériaux -qui caractérisent la GRH, appuyés par des contributions d’experts éminents aussi bien nationaux qu’internationaux.

Ainsi, ce dossier propose un cadrage intitulé “la gestion des ressources humaines : un concept en constante évolution, une analyse de l’expert M. Mohammed Guedira, professeur de l’Université Mohammed V de Rabat , 5 questions à M. Abdelghani Naslouby Général de Brigade, Chef du Service du Personnel de la Gendarmerie Royale et une interview avec M. Igalens Jacques, professeur émérite de l’université de Toulouse.

La rubrique “La grande interview” propose aux lecteurs un entretien exclusif avec le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et Porte-Parole du Gouvernement, M. Saaid Amzazi, dans lequel il revient sur des sujets liés à l’enseignement à distance qui s’est imposé durant la période de la crise sanitaire, aux enjeux de la formation professionnelle et à la question de l’adéquation enseignement-marché de travail.

Le quotidien des transmetteurs de la Gendarmerie Royale est le sujet traité dans la rubrique “Voyage au cœur de…”, qui plonge les lecteurs dans le passé et le présent des équipes techniques et exploitantes du service central des transmissions de la Gendarmerie Royale qui veillent en permanence à garantir le bon fonctionnement des réseaux de communications entre les différents échelons de l’Institution.

Le volet “Santé” fait quant à lui le point sur le travail accompli par le Laboratoire de Recherche et d’Analyses Médicales de la Fraternelle de la Gendarmerie Royale, à travers une interview accordée par son directeur le Docteur Saâd El Kabbaj, qui s’est arrêté sur l’organisation de cet institut de renommée internationale, les diverses prestations fournies, ainsi que son action vitale et novatrice durant la pandémie Covid-19.

La publication clôture son numéro par sa rubrique “Lois et législations” consacrée à la loi n°19-12 qui encadre le travail domestique.