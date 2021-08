Parution d’un nouveau numéro de la revue de la Gendarmerie Royale

mardi, 24 août, 2021 à 18:30

Rabat – Un nouveau numéro de la revue de la Gendarmerie Royale vient de paraître, consacrant notamment une rubrique aux activités royales, un dossier à la “Gendarmerie Royale une gestion intelligente du territoire” et un reportage dédié au “tourisme montagnard sous surveillance de la région de la Gendarmerie Royale de Meknès”.

Le 69è numéro de la revue met également à la disposition du lecteur une “Grande interview” avec le président du CESE, un entretien avec le SG du département de la Réforme de l’administration, ainsi qu’un décryptage sur la saison estivale 2021.

Dans son éditorial, la revue met l’accent sur la gestion intelligente du territoire que la Gendarmerie Royale a toujours cherché à adopter à travers une articulation des échelons central et territorial qui s’appuie sur la subsidiarité, la modularité et la proximité. Ces mêmes principes que la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) a préconisés dans son rapport final présenté le 25 mai 2021 à SM le Roi.

La rubrique “Activités Royales” de ce numéro est consacrée au discours que le Souverain a adressé, samedi 31 juillet, à la nation à l’occasion de la fête du Trône, à la cérémonie de lancement et de signature de conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid19 et autres vaccins, présidé par SM le Roi le lundi 5 juillet 2021 au Palais Royal de Fès.

Ce projet structurant s’inscrit dans le cadre de la volonté du Souverain de doter le Royaume de capacités industrielles et biotechnologiques complètes et intégrées, dédiées à la fabrication de vaccins au Maroc, précise la publication, ajoutant qu’il a pour objet la production dans notre pays du vaccin anti-Covid, ainsi que d’autres vaccins clés, de manière à promouvoir l’autosuffisance du Royaume et de faire du Maroc une plateforme de biotechnologie de premier plan à l’échelle du continent africain et du monde dans le domaine de l’industrie du “fill & finish”.

La revue s’attarde également sur la cérémonie présidée le Souverain pour la présentation du rapport général du CSMD, ainsi que la réception en audience M. Chakib Benmoussa, président de cette Commission, qui a présenté au Souverain une copie du rapport.

La publication revient également sur la cérémonie de lancement de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale et de signature des premières conventions y afférentes, présidée par SM le Roi le 14 avril 2021 au Palais Royal de Fès, un chantier Royal, qui bénéficiera dans un premier temps aux agriculteurs, artisans et professionnels de l’artisanat, aux commerçants, professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique (CPU), au régime de l’auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité, et qui devra s’étendre, dans un second temps, à d’autres catégories dans la perspective de la généralisation effective de la protection sociale à tous les citoyens.

Le “Décryptage” de ce numéro se focalise sur plusieurs événements notamment le 65è anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR) que la Gendarmerie Royale a célébré, le vendredi 14 mai 2021, un moment solennel qui s’est déroulé avec un effectif restreint pour la deuxième année consécutive, en raison de la pandémie de la Covid-19.

Ainsi, cette cérémonie présidée par le Général de Corps d’Armée, Mohammed Haramou, Commandant de la Gendarmerie Royale, a constitué une nouvelle occasion pour la Gendarmerie Royale, partie intégrante des FAR, de réaffirmer son engagement indéfectible pour, d’une part, défendre la stabilité et l’intégrité territoriale du Royaume et, d’autre part, protéger la vie, la santé et les biens des Marocaines et Marocains.

S’agissant de la saison estivale 2021, ce numéro s’attarde sur la forte mobilisation de la Gendarmerie Royale, en termes de gestion du trafic routier, de sécurisation des zones d’estivage, d’accueil des MRE ou encore du contrôle de l’application stricte des dispositions de l’état d’urgence sanitaire.

Quant au dossier de ce numéro, intitulé “la Gendarmerie Royale, une gestion intelligente des territoires”, la publication braque les projecteurs sur la thématique de l’intelligence territoriale (IT), qui constitue actuellement l’un des piliers fondamentaux de la nouvelle approche de la sécurité publique.

Ainsi et après une analyse de la place qu’occupe l’IT dans le travail des forces de sécurité en général, ce dossier offre aux lecteurs la possibilité de découvrir, à travers une interview avec M. le Général de Brigade Abderrahman Lotfi, Chef d’État-Major de la Gendarmerie Royale, les contours de la stratégie adoptée par l’Institution dans sa gestion de l’ensemble des territoires relevant de sa compétence.

Ce dossier comprend un entretien avec M. Khalid Safir, Wali-Directeur Général des Collectivités territoriales, qui revient principalement sur l’évolution du chantier relatif à la régionalisation avancée, ainsi que sur l’importance de la mise en oeuvre d’une démarche d’intelligence territoriale dans le développement des différentes régions du Royaume, et également une analyse de M. Alexandre Moine, professeur des Universités – Géographie sur l’histoire du concept d’intelligence territoriale, son évolution et son rôle dans le développement local.

Dans “la Grande Interview”, M. Ahmed Réda Chami, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), met l’accent sur les retombées de la crise sanitaire sur l’économie marocaine, ainsi que sur les mesures entreprises par le Royaume pour la soutenir et l’accompagner, tout en livrant son analyse de la place que joue désormais le numérique dans le développement du pays.

La rubrique “Stratégie”, quant à elle, revient, dans un article signé par le Directeur Général de l’Institut Royal des études stratégiques, Mohamed Tawfik Mouline, sur le redéploiement des mouvances terroristes en Afrique et donne un aperçu sur l’évolution de la menace terroriste en Afrique, tandis que la présidente de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en France, Marie-Laure Denis, présente, dans un entretien une lecture de la notion de « la souveraineté numérique », qui pressente aujourd’hui des enjeux stratégiques importants pour tous les États, vu les multiples défis posés par l’évolution exponentielle du numérique.

Dans la rubrique “à la découverte de …”, le focus s’arrête sur la monographie de la région de la Gendarmerie Royale de Meknès, alors que le reportage de ce numéro, consacré au tourisme montagnard sous surveillance de la région de la Gendarmerie Royale de Meknès”, revient sur la mobilisation de toutes les unités relevant du Commandement régional de Meknès pour garantir la sécurité des touristes et contrôler l’affluence touristique que connait la région.

La dernière rubrique de ce numéro “Droit et législation”, est dédiée à un entretien avec le Secrétaire Général du Département de la Réforme de l’Administration, M. Ahmed Laamouri, dans lequel il revient en détail sur les dispositions de la nouvelle loi 55.19 relatives à la simplification des procédures et formalités administratives qui vient consolider les Hautes Instructions Royales visant le renforcement de la confiance des citoyens dans l’administration publique, en mettant en exergue les efforts déployés, ainsi que les outils mis en place pour assurer une meilleure application des dispositions de cette loi.