Parution d’un nouveau numéro de la revue de la Gendarmerie Royale

mardi, 16 août, 2022 à 18:36

Rabat – Le 73ème numéro de la revue de la Gendarmerie Royale vient de paraître, offrant aux lecteurs une panoplie de sujets et de thématiques, dont une rubrique dédiée aux “Activités royales” et un dossier sur “La Gendarmerie royale : une proximité citoyenne”.

Dans son éditorial, la revue met en avant la politique de proximité de la Gendarmerie Royale pour “être plus près des citoyens, les écouter, les assister, les protéger et les conseiller”.

“C’est la raison d’être et le crédo d’une institution qui fait partie du quotidien des Marocains et est investie de missions, ont ne peut plus, larges et diversifiées”, lit-on dans l’édito, ajoutant que “sur les routes, dans les campagnes, en mer ou dans les airs, les femmes et les hommes de la Gendarmerie Royale interviennent là où le devoir les appelle, incarnant la police de proximité dans ses manifestations les plus marquées”.

La rubrique “Activités Royales” de cette édition braque son projecteur sur le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

La rubrique s’attarde aussi sur la réception par SM le Roi, au Palais Royal de Rabat, du Wali Bank Al Maghrib, M. Abdellatif Jouahri, qui a présenté au Souverain le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l’exercice 2021.

La revue trimestrielle évoque également le lancement par SM le Roi à Rabat de la Construction du nouvel hôpital “Ibn Sina”, un projet futuriste qui viendra renforcer l’offre sanitaire du Royaume avec une capacité d’accueil de plus de 1.000 lits.

Sous la rubrique “Décryptage”, la revue revient sur la célébration du 66ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR), ainsi que la visite effectuée, du 14 au 18 mai à la Gendarmerie Royale, par le Général de Corps d’Armée Touré Alexandre Apalo, Commandant supérieur de la Gendarmerie Nationale de la Côte d’Ivoire, accompagné d’une importante délégation.

En outre, la revue s’attarde sur la rencontre, le 10 juin au Siège de l’Etat-Major de la Gendarmerie Royale à Rabat, entre le Général de Corps d’Armée Mohammed Haramou, Commandant la Gendarmerie Royale, et le Directeur Général de la Police Fédérale d’Allemagne, M. Dieter Romann, en marge de sa visite de travail effectuée au Maroc à la tête d’une importante délégation.

Toujours dans le domaine de la coopération internationale, la revue s’arrête sur la réunion, le 21 juin à Salamanque en Espagne, entre une délégation de la Gendarmerie Royale et la Garde civile espagnole, dans le cadre de la coopération sécuritaire bilatérale.

Le “Dossier” de cette 73ème édition est consacré à la “police de proximité”, qui constitue aujourd’hui “l’un des piliers fondamentaux des stratégies sécuritaires adoptées par les forces de sécurité”.

Au menu, on retrouve aussi un entretien avec le Général de Brigade Fouad Ben Abdellah, Chef du Service Central de la Sécurité publique de la Gendarmerie Royale dans lequel il met en avant les moyens conséquents déployés par la Gendarmerie Royale dans l’ensemble des circonscriptions dont elle a la charge, afin d’assurer un “service public de police de proximité citoyenne, efficient toujours à l’écoute des citoyens”.

Le “Dossier” propose aussi un entretien avec le Général William Vaquette, Commandant la Gendarmerie de Martinique-Gendarmerie nationale française, et un éclairage par le Préfet, directeur de l’Institut des Hautes Études du ministère français de l’Intérieur, Eric Freysselinard sur l’importance de la police de proximité pour “nos sociétés”.

Pour sa part, Farid Bounouar, directeur fondateur du Cabinet Thémis sécurité et prévention, a réalisé un éclairage sur “le rôle du citoyen dans la promotion de la sécurité quotidienne”.

Par ailleurs, Amina Benkhadra, directrice Générale de l’Office national des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), a été l’invitée de la “Grande Interview” pour éclairer les lecteurs sur les efforts entrepris par cet organisme en matière de recherche, d’exploration minière et pétrolière, particulièrement dans un contexte marqué par une crise énergétique mondiale inédite.

En sus, la rubrique “Stratégie” se penche sur les thématiques de “l’information : sources et défis contemporains” et “Le Maroc sur la voie de l’autonomie stratégique”.

La publication propose aussi une découverte du commandement régional de Tanger, “un territoire aux multiples facettes” et un “Reportage” riche en images intitulé “face à la migration clandestine, le Commandement régional de Tanger se mobilise”, issu d’une immersion de 24 heures au sein de ce commandement.

Enfin, la rubrique “Focus” analyse le phénomène du hooliganisme à travers le regard du sociologue Abderrahim Bourkia, spécialiste des violences dans les stades.