Parution d’un nouveau numéro de la revue de Police

mercredi, 14 avril, 2021 à 0:44

Rabat – Un nouveau numéro de la revue de Police, publiée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) en langues arabe et française, vient de paraître, consacrant son principal dossier à la sécurité dans les provinces du Sud du Royaume.

Intitulé “La sécurité, un levier pour l’essor de nos provinces du Sud”, le dossier de ce 39ème numéro, qui s’attarde sur le lancement par SM le Roi Mohammed VI de la campagne de vaccination, explique comment “la bonne gouvernance sécuritaire” peut être “au service du développement des provinces du Sud”.

Au niveau des Provinces du Sud du Royaume, la DGSN a toujours accordé une attention particulière à cette région par la mise en place de structures sécuritaires fondatrices, et a déployé des moyens humains et logistiques conséquents pour accompagner le développement exceptionnel que connaît la région tout entière, offrir un service public de qualité et assurer un environnement sûr et sécurisé, propice à une vie paisible et au développement économique, social, diplomatique et touristique de cette région, peut-on lire dans l’éditorial de ce numéro.

C’est ainsi que des actions stratégiques sont entreprises, une organisation territoriale de la sécurité est engagée et une restructuration profonde et intelligente est adoptée, prenant en compte des critères pertinents, afin de doter les services de sécurité des provinces du Sud, de ressources humaines et matérielles idoines, leur permettant de mener à bien leurs missions, fait remarquer l’éditorialiste.

Un entretien avec le préfet de police de Laâyoune, M. Hassan Abou Eddahab, offre aux lecteurs une plus large compréhension des défis sécuritaires auxquels sont confrontés les éléments de police dans les provinces du Sud et leur permet d’apprendre davantage sur les axes de la stratégie adoptée et les efforts déployés pour faire face aux différentes formes de criminalité.

La revue s’est aussi penchée sur la protection des représentations consulaires, mettant en avant le rôle du groupement des sites sensibles, dont la mission principale est d’assurer la protection de l’ensemble des intérêts étrangers présents dans la Région, dont notamment les représentations consulaires.

La publication braque les projecteurs ensuite sur le service public policier à Laâyoune, une intelligence territoriale pour plus de proximité et d’efficience.

Le rôle ainsi que les principales missions de la brigade préfectorale de réglementation, relevant du service préfectoral des Renseignements Généraux de la préfecture de police de Laâyoune, sont également mis en exergue dans ce numéro.

La revue consacre également quelques pages au Commissariat spécial du port maritime de Dakhla, mettant en avant le rôle de la DGSN dans l’essor de l’économie maritime.

Cette structure assure quotidiennement la couverture sécuritaire de l’enceinte portuaire et des sites stratégiques qui s’y trouvent, par un contrôle rigoureux des mouvements transfrontaliers des biens et des personnes accédant au port, la vérification des autorisations d’accès, des documents des équipages étrangers transitant ou séjournant dans le port, ainsi que la prévention et la lutte contre le trafic illicite de produits prohibés et l’émigration irrégulière.

Le numéro s’intéresse également au rôle du commissariat spécial d’El Guerguarate, dédié à la protection efficace et efficiente de la dynamique des flux commerciaux.

En effet, l’équipe de la Revue de Police a parcouru à pied le poste frontière d’El Guerguarate, a visité les locaux administratifs et de vie et s’est enquise du travail des policiers sur place.

Considérée comme une avancée majeure dans la consolidation du principe de la régionalisation avancée, l’Ecole de police de Laâyoune, une nouvelle structure qui vient étoffer le réseau des écoles de la DGSN, est également mise en avant lors de ce numéro.

Les dernières pages de la Revue de Police dressent des profils de femmes policières exerçant plusieurs missions dans les provinces du Sud, et tiennent à partager avec le lectorat leurs émotions et leur engagement indéniable dans le service des citoyens et de la Nation.