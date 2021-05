Parution d’un nouvel ouvrage sur le parcours d’Ahmed Lahlimi

mardi, 11 mai, 2021 à 22:09

Rabat – “Ahmed Lahlimi témoigne des temps de lutte et de pensée” est l’intitulé d’un nouvel ouvrage qui vient d’être édité aux éditions la Croisée des Chemins à Casablanca.

Ahmed Lahlimi contribue, à travers ce livre, au débat ayant imprégné la scène politique, en interpellant les grandes figures du mouvement national qui ont participé à la construction des fondements de la stabilité du pays et à l’édification du Maroc d’aujourd’hui, lit-on dans l’introduction de l’éditeur de ce livre de 202 pages.

M. Lahlimi exprime également son optimisme quant à l’avenir prometteur pour les nouvelles générations qui devaient porter le flambeau du patriotisme et des valeurs progressistes, dans un monde en perpétuelle mutation, ce qui suscite une mise en cause de l’interaction avec soi-même et avec l’environnement à travers des approches renouvelées de libération de la pensée et de la pratique.

Ce livre comprend un ensemble d’entretiens sur le parcours personnel d’Ahmed Lahlimi, son engagement partisan depuis la jeunesse, son militantisme au sein de la famille socialiste, sa participation au gouvernement d’alternance, en plus de l’aspect humain de son parcours, écrit le professeur universitaire Abdallah Saaf dans sa présentation de ce livre, soulignant que certains de ces interviews ont été publiées dans des circonstances et contextes différents.

Les entretiens de Lahlimi, a précisé M. Saaf, contiennent des données d’une grande importance qui fournissent des visions et des explications sur la vie politique au Maroc, de l’indépendance jusqu’à aujourd’hui, en particulier lorsqu’il s’agit des étapes qui demeurent relativement méconnues pour le grand public, et parfois même pour les spécialistes.

Le professeur universitaire a souligné que le lecteur se trouve devant un livre qui se distingue par la quantité et la qualité des informations qu’il fournit, les explications et les évaluations qu’il contient, mettant l’accent sur l’impératif de les mettre en leur contexte et soulignant l’importance de lier tout ce qui précède avec la grande harmonie au niveau du parcours de l’auteur et son engagement politique.

Les différents axes de cet ouvrage s’attardent sur plusieurs aspects de la vie politique marocain, de la démocratie, du socialisme et de la modernisation.