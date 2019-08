Parution de l'”Album MAP 2019, Images du Maroc”

jeudi, 8 août, 2019 à 14:23

Rabat – L’Agence Maghreb Arabe Presse vient de publier l'”Album MAP 2019, Images du Maroc”, un beau livre retraçant en images une année de faits marquants et de réalisations dans tous les secteurs.

Cet album haut en couleurs se présente comme le concentré d’une année marquée par l’accélération de plusieurs dossiers au niveau international et national à travers une sélection d’images prises par des photographes de la MAP témoignant du développement tous azimuts que connaît le Royaume sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI.

Au gré des photos savamment sélectionnées et légendées, l’ouvrage retrace l’engagement exceptionnel et les différentes activités de Sa Majesté le Roi. De même qu’il immortalise les multiples visites effectuées et les projets lancés par le Souverain, tout au long de l’année, tant au Maroc qu’à l’étranger.

Conçu selon des normes esthétiques montrant la beauté, la richesse et le dynamisme du pays, l’Album se déploie en un arrangement subtil, intelligent et intelligible d’images qui retracent les moments forts des activités du Parlement et du gouvernement, pour aborder ensuite les chantiers économiques et sociaux et proposer un retour sur les différentes manifestations sportives, culturelles et artistiques tenues au Maroc.

Le lancement du train à grand vitesse Al Boraq, la visite du Pape François au Maroc, la participation du Royaume à la cérémonie internationale de commémoration du Centenaire de l’Armistice à Paris sont autant d’événements illustrés dans cet ouvrage de 495 pages, qui se veut être le kaléidoscope d’un Maroc ouvert et sûr de ses valeurs.

Dans l’éditorial de ce beau livre, le Directeur Général de l’Agence Maghreb Arabe Presse, M. Khalil Hachimi Idrissi, a passé en revue les principaux faits d’actualité ayant marqué l’année mais aussi les principales mutations ayant permis au Royaume de démontrer qu’il s’agit d’un pays dont “le rôle s’articule essentiellement dans la construction rationnelle de la paix et par les réponses pacifiques qu’il apporte à la résolution des conflits”.

Selon M. Hachimi Idrissi, la belle sélection photographique que propose cet album se veut être à l’image du Maroc: “un producteur net d’idées et d’initiatives pour la paix (…) et pour la compréhension entre les peuples”.

Le Maroc a développé “une politique d’ouverture assumée mettant en avant une souveraineté nationale historique adossée à plusieurs siècles d’autonomie diplomatique créative”, lit-on dans cet éditorial consacré aux principales réalisations du Royaume au courant de cette année qui coïncide avec le 20è anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.