Parution de l’essai “Trésor public marocain, une histoire, une vie” de Lahsen Sbai El Idrissi

vendredi, 10 juillet, 2020 à 12:11

Rabat – “Trésor public marocain, une histoire, une vie”, un nouvel essai de l’auteur Lahsen Sbai El Idrissi, vient de paraitre aux éditions la Croisée des chemins.

Dans cet ouvrage de 345 pages, l’auteur propose à travers le récit une clé de déchiffrement de l’histoire du Trésor public marocain, du 19ème siècle à nos jours.

Selon le préfacier de l’ouvrage, Noureddine Bensouda, Trésorier général du Royaume, “l’objectif de ce livre est de partager avec les lecteurs les réalisations des administrations publiques et la vie des fonctionnaires qui consacrent une bonne partie de leur temps au service public”.

“L’auteur nous y propose, à travers le récit, une clé de déchiffrement de l’histoire. Il la combine avec un vécu personnel riche, en relatant les faits et méfaits de son parcours de manière romancée, sans tomber dans l’autobiographie”, a-t-il souligné, faisant observer que l’écrivain “s’est livré à un exercice complexe, un peu moins linéaire, un peu plus regardant qui questionne également l’histoire sociale et politique, sans être exclusivement historique”.

Pour lui, M. Sbai El Idrissi a su faire œuvre utile en appréhendant l’histoire récente de la Trésorerie Générale du Royaume sous ses facettes les plus connues et les moins connues, à travers des allers et retours constants entre des périodes historiques significatives, minutieusement choisies et rigoureusement fouillées et illustrées.

De plus, relève M. Bensouda, cet essai vient au bon moment, soit juste après la célébration du centenaire de la Trésorerie générale du Royaume et de la comptabilité publique et l’ouverture du musée de cette institution, intervenus en 2018.

“Ce livre constitue ainsi un jalon supplémentaire qui vient enrichir cette noble quête de préservation du patrimoine et de l’histoire d’une institution publique centrale dans le paysage financier national”, a affirmé le Trésorier général du Royaume.

Lahsen Sbai El Idrissi est titulaire d’un doctorat d’État en sciences économiques, professeur de finances publiques et formateur en comptabilité de l’État.

Ancien Trésorier Ministériel, il est spécialiste en passation des marchés publics et auteur de plusieurs articles en économie financière et de trois livres: “Éducation et économie, quelles relations” (2013), “Soufisme et économie solidaire au Maroc” (2009) et “Soufisme et société” (2007).