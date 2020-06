Parution de l’ouvrage “Leadership féminin : Points communs entre le Maroc et la Finlande”

samedi, 13 juin, 2020 à 21:37

Marrakech- L’ensemble des interventions présentées lors du Forum des femmes Maroc-Finlande, organisé à Marrakech les 18 et 19 octobre 2017, ont été réunies en un ouvrage paru sous le titre “Leadership féminin : Points communs entre le Maroc et la Finlande” (Women’s leadership: Connecting points between Morocco and Finland).

Cet opus, publié aux éditions Afaq pour les Etudes, l’Edition et la communication à Marrakech avec le soutien de l’Institut international de la recherche scientifique (structure autonome de recherche) et l’ambassade de la Finlande à Rabat, comporte l’ensemble des interventions de ce forum en trois langues (Anglais, Français et arabe).

Chaque partie de l’ouvrage est répartie en allocutions d’ouverture des représentants officiels des deux pays et des articles scientifiques relatifs aux quatre axes débattus, en plus de rapports finaux.

Selon la coordinatrice de ce livre, Fatima Roumate, présidente de l’Institut international de la recherche scientifique, l’objectif de cette publication consiste à partager les idées et les expériences avec toutes les personnes et les organismes concernés par la question du leadership féminin et permettre aux chercheurs et au public de s’informer des débats et des résultats scientifiques de ce forum.

Initié par l’Institut international de la recherche scientifique, en partenariat avec l’ambassade de la Finlande à Rabat, le Forum des femmes Maroc-Finlande avait réuni un parterre d’experts, de personnalités des mondes de la politique, de l’université et des affaires ainsi que des parlementaires des deux pays et les maires de Helsinki et de Marrakech.

Les débats lors de ce forum s’articulaient autour de quatre thématiques principales à savoir “le leadership féminin dans le domaine politique”, “le leadership des femmes dans le domaine de la recherche scientifique”, “les femmes et la technologie” et “les femmes entrepreneures”.

Le Forum des femmes Maroc-Finlande se proposait de promouvoir l’impact de la participation féminine dans la vie économique et politique, ainsi que dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique, et d’élargir les chances et les opportunités d’emploi des femmes à travers la création de partenariats.