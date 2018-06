Parution de l’ouvrage “Structures Linguistiques: Prédication et Dérivation” de Rachid El Hadari

lundi, 4 juin, 2018 à 20:55

Rabat – “Structures Linguistiques: Prédication et Dérivation” est l’intitulé du nouvel ouvrage de Rachid El Hadari qui vient d’être publié par le Laboratoire de linguistique et de communication de la faculté des Lettres et des Sciences humaines de Ben M’sik à Casablanca.