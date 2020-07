Parution de “Rabat, sérénité et Rayonnement” aux Éditions Axions Communication

jeudi, 23 juillet, 2020 à 16:14

Un officier de paix relevant de la préfecture de police de Marrakech, a été contraint, jeudi matin, de dégainer son arme de service sans en faire usage lors d’une intervention sécuritaire pour interpeller deux individus, âgés de 28 et 29 ans, qui étaient en état d’ébriété et de forte impulsivité, et avaient exposé la vie des citoyens et des éléments de la police à une grave menace à l’aide d’une arme blanche.