Performance électrisante de la rappeuse Nicki Minaj à l’OLM Souissi

samedi, 29 juin, 2024 à 12:11

Rabat – La rappeuse Nicki Minaj a électrisé vendredi soir la scène OLM Souissi, à l’occasion de la 19ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du monde.

La superstar mondiale a livré un show époustouflant face à une foule excitée et enthousiaste, ouvrant le bal de son concert avec ses raps rapides et des visuels projetés en arrière plan.

L’énergie de l’assistance a aussitôt monté crescendo avec des hits vibrants de la star américaine qui a interprété “High School”, “Side to Side”, “Needle”, “Ganja burn” ou encore “Chun-le”.

Avec une prestation audacieuse et théâtrale, Nicki Minaj, reconnue comme étant une figure de show par excellence, n’a pas manqué d’égayer son public par des décors et des chorégraphies variés en interprétant chaque titre, lui offrant ainsi une immersion dans une performance ultra-calibré.

La chanteuse, rappeuse, auteure-compositrice et actrice a, par la suite, fait vibrer la scène aux rythmes de “Black Barbies”, “Barbie World” et “Pink friday girls” dans un show en rose, au grand plaisir des mélomanes de son style musical qui ont afflué en masse.

Se reproduisant pour la première fois au Maroc, Nicki Minaj a clôturé sa soirée comme à l’accoutumée par “Super Bass” et “Star Ships”, et a exprimé son grand amour à ses fans marocains pour leur grand engouement et leur énergie débordante tout au long du concert.

La chanteuse a reçu de multiples American Music Awards, BET Awards, MTV Music Awards, MTV Europe Music Awards, Billboard Music Awards et BMI Awards. Elle a vendu plus de 15 millions de disques et compte plus de 228 millions d’abonnés sur Instagram.

Nicki Minaj est connue pour ses raps rapides, ses alter egos et ses accents variés. Son style musical inclut un mélange de hip-hop, R&B et pop.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le festival Mawazine Rythmes du Monde fait son grand retour du 21 au 29 juin 2024. Créé en 2001 à l’initiative de l’association Maroc Cultures, le festival est devenu au fil des éditions un événement incontournable pour les amateurs de musique.