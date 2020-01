Personnalités et Institutions marquantes en 2019 : La MAP primée à Essaouira

jeudi, 2 janvier, 2020 à 23:38

Essaouira – L’Agence Marocaine de Presse (MAP) a été primée, jeudi à Essaouira, lors d’une cérémonie organisée pour la deuxième année consécutive, en hommage à plusieurs personnalités et institutions qui se sont distinguées aussi bien à l’échelle locale que sur le plan national par leur rendement et leur excellence, durant l’année écoulée.

A cette occasion, un Prix a été remis par les organisateurs à la MAP, au nom de son Directeur Général, M. Khalil Hachimi Idirissi, en signe de reconnaissance du travail accompli par cette institution nationale stratégique et acteur incontournable du champ médiatique tant au niveau national, à travers ses 12 pôles régionaux, qu’à l’échelle internationale via son réseau de pôles et de correspondants.

Cette distinction se veut ainsi le couronnement des efforts inlassables déployés par la MAP en tant qu’Agence du 21è siècle, pour asseoir les bases d’une bonne gouvernance médiatique.

Elle illustre également le professionnalisme confirmé de ses équipes et leur engagement sans faille en faveur d’une information “crédible”, “fiable” et “vérifiée”.

Lors de cette cérémonie, un vibrant hommage a été rendu également à plusieurs personnalités qui ont marqué l’année 2019 au niveau de la province d’Essaouira, dont des élus locaux, des acteurs associatifs, des enseignants universitaires, et des responsables s’activant dans les domaines notamment, judiciaire, médiatique, sécuritaire, des arts et de la culture, le tourisme, la protection civile entre autres.

Un hommage particulier a été rendu aussi à des institutions nationales, à l’instar du Conseil Supérieur du pouvoir Judiciaire, le ministère d’Etat chargé des Droits de l’Homme, l’Amicale Hassania des Magistrats, l’Agence Nationale des Ports (ANP), l’Office National de la Pêche (ONP), la Haute Autorité de la Communication et de l’Audiovisuel (HACA), outre des institutions médiatiques nationales.

Dans une allocution de circonstance, M. Youssef El Mourih, du comité d’organisation, a mis en avant l’importance de cet événement qui vise à promouvoir la culture de la reconnaissance et de la gratitude, notant la particularité de cette initiative lancée depuis la ville d’Essaouira, un haut lieu de fraternité, de convivialité et du vivre-ensemble.

De leur côtés, plusieurs responsables représentant nombre d’institutions nationales se sont félicités de cette initiative et son caractère singulier, soulignant que cette culture de la reconnaissance est un gage de responsabilité mais aussi d’engagement à agir à travers des initiatives et des actions destinées à promouvoir la dynamique que connait le Maroc dans divers domaines, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

A noter que l’Agence Marocaine de Presse a remporté le 28 novembre dernier à Marrakech, le Prix de la Meilleure Agence de Presse arabe pour l’année 2019 dans la catégorie “Patrimoine et Médias” de la 4è édition du G2T Global Awards. Ce prestigieux prix récompense le parcours honorable de l’Agence et sa contribution significative aux champs médiatique national et arabe.

La MAP a été aussi choisie pour organiser à Marrakech la 7è édition du Congrès Mondial des Agences de Presse en 2022, lors d’une réunion, à Londres, des membres du Conseil Mondial des Agences de Presse (NACO).

Les membres du NACO ont voté, majoritairement, le 02 décembre dernier en faveur de la candidature de la MAP qui était en lice pour organiser la messe mondiale des Agences de presse.