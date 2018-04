Plaidoyer à Laâyoune pour des mécanismes permanents de communication entre les institutions judiciaires et les médias (Conférence)

dimanche, 29 avril, 2018 à 10:46

Laâyoune – Les participants à la 2ème Conférence scientifique sur ”l’information via les supports électroniques : différents types d’approches ’’, organisée à Laâyoune par le bureau régional de l’Amical Hassania des magistrats, ont plaidé samedi pour la mise en place de mécanismes permanents et institutionnels de communication entre les institutions judiciaires et les médias.