Plaidoyer à Tétouan pour accroitre la visibilité de la poésie dans les médias

samedi, 5 mai, 2018 à 16:11

Tétouan – Une constellation de poètes marocains ont appelé, samedi à Tétouan, à accroitre la visibilité de la poésie dans les médias audiovisuels et la presse écrite afin de garantir sa promotion et sa diffusion à plus grande échelle.