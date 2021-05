Plaidoyer pour une meilleure intégration du processus de préservation du patrimoine (Rencontre)

jeudi, 6 mai, 2021 à 17:35

Rabat – Les participants à une rencontre scientifique sur “la digitalisation au service de la protection et la promotion du patrimoine culturel” ont plaidé, jeudi à Rabat, à une meilleure intégration du processus de préservation du patrimoine et sites, archéologique, bâti et muséologique à travers l’innovation dans les nouvelles technologies et les outils digitaux.

Il s’agit de l’une des cinq recommandations ayant sanctionné la rencontre scientifique, organisée par la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa.

Les panélistes ont aussi appelé à recourir au potentiel qu’offre la digitalisation pour la médiation culturelle et la valorisation du patrimoine culturel pour enrichir les programmes de visites des monuments historiques, sites archéologiques et musées.

Il est également question de promouvoir la digitalisation pour des fins de documentation et de conservation des éléments du patrimoine national y compris ses aspects immatériels ainsi que de mutualiser les échanges et les expériences de digitalisation entre les différents acteurs agissant dans le domaine du patrimoine culturel national.

Enfin, les experts ont appelé à encourager la création de centres d’interprétation du patrimoine totalement digitalisés.

Cette rencontre scientifique internationale a réuni des partenaires nationaux et internationaux, notamment le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, l’ambassade des États-Unis au Maroc, l’USAID, l’Agence de Développement du Digital, l’Université Mohammed VI Polytechnique et l’Université Mohammed V de Rabat.

La conférence, tenu en mode hybride, a connu la participation d’experts nationaux et internationaux dans les domaines du digital, des nouvelles technologies, de l’architecture, de l’archéologie, de la topographie, ainsi que de spécialistes de la protection du patrimoine culturel, dans le but de d’échanger autour d’une question de grande actualité : Comment faire du digital, du numérique et des technologies de la réalité virtuelle et augmentée un levier pour la promotion et la conservation du patrimoine culturel ?

La rencontre a traité, en deux panels, les thématiques de “l’Innovation culturelle au temps du Digital” et de “la reconstruction virtuelle du patrimoine culturel et historique”. Des études de cas au programme de cette rencontre ont permis de visualiser les possibilités offertes par les nouvelles technologies dans la préservation et la promotion du patrimoine et des contenus culturels.