Plus de 1.100 activités culturelles organisées entre février et mars derniers au niveau national

vendredi, 4 mai, 2018 à 18:09

Rabat – Le nombre des activités culturelles organisées durant les mois de février et mars derniers dans les différentes régions du Royaume s’élève à plus de 1.100 activités diverses, dont 199 activités ludiques et instructives destinées aux enfants.