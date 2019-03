Plus de 300 correspondants et envoyés spéciaux de médias étrangers ont couvert la visite du Pape François au Maroc (Ministère)

dimanche, 31 mars, 2019 à 22:48

Rabat-Plus de 300 correspondants et envoyés spéciaux de médias internationaux ont couvert la visite historique de Sa Sainteté le Pape François au Maroc, sur invitation de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a indiqué le ministère de la culture et de la communication.

“Plus de 300 correspondants et envoyés spéciaux, venus de 30 pays couvrir cet événement, ont été accrédités”, a souligné dimanche le ministère dans un communiqué, précisant qu’il s’agit d’agences de presse internationales, de chaines de télévisions et de radios de renommée mondiale, ainsi que de journaux et de magasines de grande influence.

La forte présence des médias internationaux a permis de transmettre une image vivante sur le Maroc en tant que terre de dialogue, de tolérante et de cohabitation entre les religions et les cultures, s’est félicité le département, ajoutant que “la large couverture par les médias, issus des différents continents, a informé l’opinion publique internationale des différentes facettes de la richesse culturelle et civilisationnelle du Royaume”.

Selon la même source, la visite du Pape François a également connu un suivi important par les médias publics qui ont mobilisé leurs équipes journalistiques et techniques pour traiter les différents volets du périple du chef de l’église catholique, tout comme les journaux et les sites d’information locaux.

Pour faciliter le travail des différents médias accrédités, un centre de presse a été aménagé et équipé de tout le matériel technique et les moyens de communication afin de permettre aux représentants des médias nationaux et étrangers d’accomplir leur travail les meilleures conditions, note le ministère.