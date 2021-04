“Moi et la poésie” : La 2è édition à partir du 30 avril

lundi, 26 avril, 2021 à 15:43

Rabat – La Maison de la Poésie au Maroc et la Direction régionale du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (département de la Culture) de Rabat-Salé-Kénitra organisent, le 30 avril et les 7 et 14 mai prochain, la 2ème édition de l’événement culturel “Moi et la poésie”, à l’occasion du mois sacré du Ramadan.

Comme à son accoutumée, cette manifestation va inviter des artistes et créateurs pour évoquer leur relation avec la poésie et découvrir les liens qu’ils établissent avec ce genre littéraire comme sphère de réflexion et matière de créativité, ainsi que l’impact de la poésie sur leur éducation, leur culture, leurs réalisations et leurs parcours médiatiques, indique la Maison de la Poésie au Maroc dans un communiqué.

Ce rendez-vous sera marqué par la participation du dramaturge et expert en arts patrimoniaux Abdelmajid Fennich (30 avril), de la journaliste et animatrice d’émissions culturelles Asmahan Ammor (07 mai) et de la chanteuse et musicienne Sabah Zaidani, qui a œuvré pour la promotion de la chanson marocaine à travers la poésie (14 mai).

Les trois soirées seront diffusées à partir de 21h30 sur la chaîne YouTube et les pages Facebook d'”Al Maghrib Al Thaqafy” (Maroc Culturel, NDLR) et de la direction régionale du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (département de la Culture).

Le programme démarrera avec Abdelmajid Fennich, auteur et compositeur pendant quatre décennies de pièces théâtrales inspirées de la poésie, en particulier le “Malhoun”, comme “Cinq nuits en présence de Jilali”, “Querelle des belles”, “Malhoun Al Wafae” et “Ichraqat Malhounia”.

Les connaissances approfondies de M. Fennich du “Malhoun” ainsi que sa maîtrise de son langage, de son atmosphère esthétique et de ses thèmes expressifs ont en fait une référence incontournable pour ce genre poétique et un membre de la commission de l’Encyclopédie du Malhoun publiée par l’Académie du Royaume, souligne le communiqué.