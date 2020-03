La poésie au temps du Coronavirus: Veux-tu mon frère aller dans l’isolement

mardi, 24 mars, 2020 à 23:45

Rabat – “Veux-tu mon frère aller dans l’isolement” c’est dans ces mots du philosophe allemand, Friedrich Nietzsche, que la Maison de la poésie au Maroc a appelé à faire du confinement, adopté par des millions de personnes un peu partout à travers le monde à cause de la propagation du nouveau Coronavirus, une occasion pour renouer avec les traditions de la poésie “compagne de la solitude et son âme sœur”.

A l’occasion de la journée mondiale de la poésie (21 mars), proclamée par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), suite à une proposition marocaine et marquée cette année par l’annulation de toutes les activités culturelles et les soirées poétiques programmées pour la célébrer, la Maison de la poésie a indiqué que ce contexte particulier qui marque le 20 anniversaire de cette journée est dicté par la propagation du Covid-19, qui “nous a mis dans l’obligation d’annuler tous les programmes et manifestations que nous avons préparés en collaboration avec des partenaires culturels, universitaires, et médiatiques dans plusieurs régions du Royaume.