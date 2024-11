Première Semaine Arabe à l’UNESCO : la culture marocaine au rendez-vous

mardi, 5 novembre, 2024 à 12:21

Paris – La culture marocaine sous ses différentes facettes est présente lors de la première édition de la Semaine Arabe qui s’est ouverte, lundi, au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

La participation marocaine est « extrêmement importante » à cet événement qui célèbre la culture arabe et sa diversité au cœur de l’institution onusienne, a souligné l’ambassadeur-délégué permanent du Royaume du Maroc auprès de l’UNESCO, Samir Addahre, dans une déclaration à la MAP à l’occasion de l’inauguration de cet événement, organisé par le Groupe arabe de l’UNESCO, avec le soutien de l’Arabie saoudite.

M. Addahre, qui avait présidé il y a quelques mois le comité d’organisation de la Semaine africaine à l’Unesco, s’est dit ravi de prendre part, dans le cadre du groupe arabe, sous la présidence de la Jordanie, à l’organisation de cette nouvelle manifestation mettant en avant cette fois-ci la diversité culturelle du monde arabe, dont celle du Maroc.

«Nous en sommes heureux car l’enjeu de la culture est important. Organiser au sein de l’enceinte de l’Unesco cette Semaine est important par rapport au rayonnement de la culture arabe», a-t-il affirmé.

Et d’ajouter que l’objectif de cette semaine “c’est de montrer au monde la richesse de la culture arabe dans toutes ses dimensions», ce qui s’inscrit “dans l’esprit de l’Unesco qui vise le rapprochement entre les peuples”.

Pour cette première édition, le Maroc est représenté à travers diverses institutions, notamment la Maison de l’Artisan, a-t-il indiqué, assurant que la culture marocaine est cœur de la manifestation à travers la gastronomie, le patrimoine matériel et immatériel, “que nous sommes très heureux de présenter aujourd’hui au monde”, a-t-il dit.

La programmation marocaine comprend notamment un défilé du caftan et un concert très attendu de Tarab Ala, en plus de conférences sur la calligraphie marocaine ou encore l’intelligence artificielle.

Donnant le coup d’envoi de cette manifestation, Leena Al-Hadid, ambassadeur de Jordanie et Présidente du Groupe Arabe à l’Unesco, a invité le public à explorer la beauté de la culture arabe à travers les diverses séquences d’une programmation destinée aussi à “ériger des ponts entre le passé et le présent, et renouveler notre espoir pour un monde qui s’enrichit par la diversité et l’unité”, outre la diffusion des valeurs de paix et du vivre ensemble véhiculés par l’Unesco.

«Vous trouverez cet esprit dans les mets que vous dégustez, la musique que vous écoutez, et l’art que vous contemplez», a-t-elle lancé devant les nombreux convives présents, dont des diplomates représentant les pays arabes et d’autres pays amis à l’Unesco.

La Première Semaine Arabe à l’UNESCO s’assigne pour objectifs notamment de renforcer le statut de la culture arabe au sein de l’organisation onusienne, de développer de nouveaux partenariats entre les pays arabes, l’UNESCO et d’autres États membres, ou encore de promouvoir le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle.