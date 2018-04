Présentation à Paris d’un ouvrage inédit sur le dynamisme et la créativité de l’art contemporain africain

mercredi, 4 avril, 2018 à 10:18

Paris – « Lumière africaines, l’élan contemporain » est l’intitulé d’un nouvel ouvrage sur le dynamisme et la créativité de l’art contemporain africain, présenté mardi soir au siège de l’Institut du Monde Arabe (IMA) à Paris, en présence des deux auteurs MM. Mehdi Qotbi, président de la Fondation Nationale des Musées (FNM) et André Magnin, un des plus grands experts de l’art africain.