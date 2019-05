Présentation à Casablanca de l’ouvrage “Génération africaine : la force du design” de Hicham Lahlou et Mugendi K. M’Ritha

mercredi, 22 mai, 2019 à 13:20

Casablanca – L’ouvrage “Génération africaine : la force du design”, co-réalisé par Hicham Lahlou et le Kényan Mugendi K. M’Ritha a été présenté, mardi soir, à Casablanca en présence d’une pléiade de personnalités du monde des arts et de la culture.

Premier ouvrage à dévoiler de manière aussi vaste les pratiques contemporaines du design en Afrique, ce livre, paru récemment aux éditions “Langages du Sud”, donne à voir la vitalité d’un domaine particulièrement novateur qui revisite les traditions artisanales par le prisme d’une vision contemporaine, afin de mieux repenser l’objet et l’architecture, notamment à travers les nouvelles technologies.

Dans une déclaration à la MAP, M. Lahlou a affirmé que de par son expérience et sa connaissance du continent africain, en tant que designer, il a eu l’idée de réaliser ce projet dans le but ”de mettre en avant les différentes facettes du design en Afrique qui trouvent ses expressions dans la technologie, le digital, l’innovation l’artisanat, l’industrie et les arts de la table”.

Cet ouvrage, qui célèbre ainsi tout un continent riche d’influences en mettant en lumière ses multiples facettes, permet de démontrer que ”la création dans cette partie du globe est un incubateur de formes nouvelles et d’innovation”, a-t-il dit, notant que les designers africains témoignent à travers leurs œuvres de l’histoire de leurs pays respectifs, de la diversité et de la richesse de ce continent. Ils s’inspirent d’objets du quotidien, les font évoluer, les transcendent pour leur donner la puissance d’un objet d’art et parfois les transforment pour des usages alternatifs.

Pour sa part, Patricia Defever, éditrice, et directrice générale de “Langages du Sud”, a fait savoir que l’idée d’éditer un travail dédié au design sous toutes ses formes date de deux ans et s’est couronnée par cet ouvrage qui constitue l’expression plurielle des multiples cultures qui caractérisent ce continent, ”l’expression de sa jeunesse, de sa créativité, de ses ressources extraordinaires et de son formidable potentiel”.

Ce nouvel opus de 224 pages de la collection “Les Routes de l’Art”, qui s’inscrit dans la lignée de “Lumières Africaines” (février 2018) et de “Lumières marocaines” (février 2019), offre un tour d’horizon de l’expression contemporaine d’un design aux multiples facettes, a-t-elle ajouté.

Considéré comme le porte-drapeau du design national et l’un des grands leaders du design africain et arabe à l’international et figure emblématique du design nouvelle génération, Hicham Lahlou a reçu en 2016 la distinction de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres décernée par la République Française et vient d’être élu membre directeur au Conseil d’administration des directeurs élus de la World Design Organization (WDO) lors de sa 30ème Assemblée générale.

Le Prof. Mugendi K. M’Rithaa, Président Emeritus / Sénateur de la World Design OrganizationTM, est designer industriel, enseignant et chercheur au Cape Peninsula University of Technology. Il est passionné par les diverses expressions du design comme vecteur d’engagement social et écologique, notamment au service de l’atténuation des changements climatiques, de l’innovation sociale, de la durabilité et des énergies renouvelables.