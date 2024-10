Présentation à Casablanca de la pièce théâtrale “Attay El A’zara”

lundi, 21 octobre, 2024 à 12:29

Casablanca – La nouvelle pièce théâtrale “Attay El A’zara”, mise en scène par Sami Saâdallah, a été présentée dimanche soir, au Grand théâtre Ben M’sik à Casablanca.

Présenté par la troupe “Al-Mouhtaraf Addahabi” des arts dramatiques, ce spectacle théâtral a réuni une pléiade de stars du théâtre marocain.

Dans une déclaration à la MAP, le metteur en scène, Sami Saadallah, a indiqué que cette pièce théatrale puise ses éléments dramatiques des légendes populaires transmises à travers les générations sur la vie de Bouchaib Raddad et Lalla Aicha Bahriya, qui restent étroitement liés à la région d’Azemmour.

Ces contes ancrés dans la région de Doukkala, a-t-il poursuivi, ont imprégné la culture populaire marocaine, notant que la pièce aborde une histoire d’amour rattrapée par des jugements peu tolérants la société.

Selon le metteur en scène, l’approche des personnages suit une dynamique introspective, en explorant une évolution émotionnelle et psychologique à travers des métaphores visuelles et sonores. “J’ai cherché à créer une symbiose entre les éléments visuels et auditifs pour accentuer la profondeur du récit”, a-t-il soutenu.

“Mon objectif principal était de transporter le spectateur dans une dimension où le visible et l’invisible se rencontrent, à travers une mise en scène qui fusionne réalisme et onirisme. Cette démarche, proche de l’imaginaire collectif marocain, ouvre la voie à une réinterprétation moderne de récits ancestraux”, a-t-il dit.

Pour le scénographe, Yassine El Zaoui, tous les éléments scénographiques, les expressions de jeu et les effets sonores sont continuellement inspirés du patrimoine populaire pour donner à la pièce une identité culturelle marocaine.

“La scénographie, conçue avec soin, vise à plonger le public dans un univers à la fois tangible et métaphorique, où chaque élément du décor et chaque mouvement des personnages participent à la création d’une atmosphère immersive et poétique”, a-t-il conclu.

La pièce, qui a bénéficié du soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la Culture, est écrite par Abdelmajid Saadallah, avec une dramaturgie et une mise en scène de Sami Saadallah, et une scénographie et conception des costumes par Yassine El Zaoui. Elle met en scène un ensemble d’acteurs talentueux, à savoir Jamila Maslouhi, Sara Faris, Mostafa Ahnini, Nour Eddine Saadane.