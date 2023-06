Présentation à Dakar d’un ouvrage dédié à la politique étrangère du Maroc de Hassan Naciri, ambassadeur de SM le Roi Au Sénégal

dimanche, 25 juin, 2023 à 10:49

Dakar – L’ouvrage “La politique étrangère du Royaume du Maroc de l’indépendance à nos jours: Fondements, influences et mutations géopolitiques”, de son auteur, Hassan Naciri, ambassadeur de SM le Roi au Sénégal, a été présenté, samedi à Dakar.

La cérémonie de présentation et de dédicace de l’ouvrage, organisée par l’Ambassade du Maroc à Dakar, en partenariat avec l’Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité et gouvernance (IPS), s’est déroulée en présence de Souleymane Fall, Conseiller spécial du Président Macky Sall, de l’ancien ministre sénégalais des affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, de l’ancien ministre de l’Economie et des Finances, Amadou Kane, de l’ancien secrétaire d’Etat, Moïse Sarr et de plusieurs académiciens et cadres.

Cet ouvrage de 434 pages, qui analyse les fondements de la politique étrangère du Royaume depuis l’indépendance, se décline en deux grandes parties, à savoir “Déterminisme et conditionnements internes et externes de la politique étrangère du Maroc” et “Défis stratégiques et question de l’adéquation des objectifs et des moyens de la politique étrangère du Maroc dans un environnement en mutation”.

Dans sa présentation de cet ouvrage, préfacé par Abdellah Belkziz, ancien ministre et ancien ambassadeur, avec un avant-propos rédigé par Dr. Zakaria Abouddahab, professeur enseignant à l’Université Mohammed V de Rabat, M. Naciri a rappelé que ce livre est une synthèse d’une soutenance universitaire avec recommandation de publication.

Après avoir présenté l’intérêt, l’objet et les objectifs de l’étude ainsi que la méthodologie de travail, le diplomate qui jette un regard de chercheur universitaire a indiqué que ce livre examine l’espace de la légitimité et l’espace de la nécessité où se déploie l’action extérieure de l’Etat marocain, et analyse aussi les grandes mutations d’un environnement national et international secoué par des changements profonds et continus.

Dans ce sens, il a insisté sur le fait que le Royaume millénaire entretient depuis des siècles des relations à tous les niveaux avec le monde extérieur ce qui a forgé sa pratique diplomatique et a affiné ses options stratégiques.

Sur cette base, la monographie s’intéresse aux fondements et aux conditionnements de la politique étrangère depuis l’indépendance et s’est appesantie sur chaque facteur pour en mesurer la présence et la corrélation avec d’autres facteurs, a noté le diplomate marocain.

Il s’agit en somme de facteurs endogènes et exogènes qui touchent à la culture, à l’histoire, à la géographie, à l’économie et à la géostratégie, a-t-il expliqué.

A cet égard, l’auteur n’a pas manqué d’exposer la physionomie de l’appareil diplomatique marocain et les défis auxquels il fait face dans un monde en pleine mutation.

Enfin, il a souligné qu’à la faveur de la diplomatie royale et la vision définie par le Souverain, les réalisations enregistrées ont permis d’ériger le Royaume en une puissance régionale incontestable mais constructive et solidaire avec l’ensemble des partenaires.

Intervenant à cette occasion, l’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, également président de l’IPS, a souligné l’importance de cet ouvrage qui met en exergue les fondements de la politique étrangère du Maroc, un pays “spécial” en Afrique.

“Le Maroc est un grand pays de diplomatie, c’est le premier pays au monde à reconnaître l’indépendance des Etats-Unis”, ce qui explique les relations étroites entre les deux pays, a-t-il dit, rappelant, dans ce cadre, les actions diplomatiques menées par le Royaume depuis l’indépendance en faveur de l’Afrique.

“Le Maroc c’est l’Afrique, c’est également la méditerranée qui est une culture et un espace géographique. Le Maroc c’est le peuple arabe, c’est le peuple amazigh et ce sont les musulmans et les juifs marocains qui ont vécu en harmonie dans un très beau pays”, a-t-il poursuivi, ajoutant que tout cela fait la particularité du Maroc.

Pour sa part, l’ancien ministre de l’Economie et des Finances, Amadou Kane, a mis en avant la pertinence de cet ouvrage consacrée à la diplomatie marocaine, affirmant que le Maroc est devenu au fil des décennies un pays écouté et respecté sur le plan international parce qu’il est porteur d’une diplomatie cohérente.

Il a, par ailleurs, souligné l’exemplarité des relations maroco-sénégalaises, estimant qu’il s’agit des relations fermes, solides, durables qui sont appelées aussi à se développer davantage de façon conséquente.