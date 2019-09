Présentation à Rabat d’un projet de développement et de valorisation des itinéraires culturels et spirituels de la région Marrakech-Safi

jeudi, 12 septembre, 2019 à 23:42

Rabat- Un projet de développement et de valorisation des itinéraires culturels et spirituels de la région de Marrakech-Safi a été mis en avant, jeudi à Rabat.

Élaboré à l’initiative de la commission de l’action culturelle du conseil de Marrakech-Safi et en partenariat avec l’Ecole nationale d’architecture de Marrakech, ce projet vise à préserver, revivifier et valoriser le patrimoine matériel et immatériel de la région, développer un tourisme culturel durable et éco-responsable et faire de ce projet un levier de développement socio-économique à même de générer l’emploi et la richesse.

Dans une déclaration à la MAP, Abdelahad Fassi Fihri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, a souligné que ledit projet revêt une grande capitale car il met en valeur le patrimoine culturel et religieux de la région de Marrakech-Safi, soulignant l’importance de ” jeter les bases d’une vision globale à même de valoriser ces itinéraires à travers la création d’un tourisme spirituel et la transformation de la richesse marocaine immatérielle en une richesse matérielle avec un impact positif sur les conditions de vie des citoyens.

Réitérant la détermination de son ministère dans l’exécution et la mise en oeuvre de ce projet, M. Fassi Fihri a mis l’accent sur les dimensions soci-économique et culturelle du projet.

Pour sa part, la présidente de la commission de l’action culturelle du conseil de la région Marrakech-Safi, Touria Ikbal, a indiqué que ledit projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie culturelle de la région, engagée dans une politique culturelle globale visant le renforcement de ses affluents identitaires et ce, à travers le renforcement et la diversification de l’offre culturelle, notamment dans les milieux ruraux, la réhabilitation de l’équilibre entre les politiques publiques régionales dans le but de servir les intérêts de la population de la région et tenir compte de la justice spatiale.

Il est important que la région adopte une approche participative lors de la préparation et l’exécution du plan de développement culturel, qui constitue un saut qualitatif culturel pour les habitants de Marrakech-Safi, insiste Mme Ikbal, notant que ce projet contribuera efficacement à la valorisation du patrimoine immatériel local en matière de mode de vie, pratiques locales, chants et métiers traditionnels.

La mise en oeuvre de ce projet nécessite, entre autres, d’adopter une approche touristique solidaire comme mécanisme de redistribution de la richesse, fixer les priorités, faire participer les organisations gouvernementales et non gouvernementales et les établissements bancaires à la gestion dudit projet et prêter attention à l’identité maritime de la région, a-t-elle fait savoir.

Le projet cherche aussi à promouvoir le patrimoine matériel et immatériel de Marrakech-Safi via des programmes de communication et d’information, restaurer les monuments historiques et à mettre en place un plan de formation pour renforcer les compétences des différents intervenants impliqués dans le projet.