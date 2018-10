Présentation à Rabat de l’ouvrage “La diplomatie dans le Maroc d’autrefois”, de l’ancien ambassadeur Ali Achour

jeudi, 25 octobre, 2018 à 21:15

Rabat – L’ouvrage intitulé “La diplomatie dans le Maroc d’autrefois”, de l’ancien ambassadeur Ali Achour, a été présenté, jeudi au siège du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en présence d’une kyrielle de personnalités, marocaines et étrangères, du monde diplomatique, politique et culturel.