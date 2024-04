Présentation à Rabat de l’ouvrage “Parcours et perspectives de la coopération italienne au Maroc”

mercredi, 24 avril, 2024 à 9:28

Rabat – L’Agence italienne pour la Coopération au Développement (AICS) a présenté, mardi à Rabat, son nouvel ouvrage intitulé “Parcours et perspectives de la coopération italienne au Maroc” lors d’une cérémonie marquée par la présence de l’ambassadeur italien à Rabat, Armando Barucco.

Cet ouvrage vise à mettre en avant le travail remarquable de nombreux professionnels dont les compétences et la sensibilité ont contribué à améliorer les conditions sociales, sanitaires, institutionnelles et territoriales de la population marocaine et à donner une nouvelle vision de la réalité marocaine au grand public, notamment les étudiants, les journalistes, les politiciens et la communauté marocaine en Italie.

Le livre aborde différents thèmes tels que la santé et la protection, l’éducation et le handicap, l’inclusion sociale, la migration, le genre et l’égalité, le syndicalisme, la jeunesse et le travail, l’entrepreneuriat social et la diaspora, ainsi que la valorisation du patrimoine et la régénération territoriale.

L’objectif est de présenter ces sujets de manière un peu plus approfondie et de proposer un échange d’expériences et de savoir-faire, en partageant de nouveaux éléments d’information pour les professionnels de la coopération au développement. Le livre compile neuf articles rédigés par douze auteurs différents, garantissant le principe de l'”auctorialité” tout en respectant les expressions individuelles de chacun.

Dans une déclaration à la presse à l’occasion de la cérémonie de présentation, l’ambassadeur d’Italie à Rabat, M. Armando Barucco a rappelé l’importance primordiale dévolue au Maroc lors du Sommet Italie-Afrique 2024, soulignant que cet ouvrage témoigne d’une “belle histoire de coopération pour le développement entre l’Italie et le Maroc”.

Cité dans l’ouvrage, M. Barucco a souligné le partenariat stratégique qui lie l’Italie au Maroc, considérant le Royaume comme “partenaire privilégié non seulement pour l’Italie, mais également pour l’Union européenne, et un acteur fondamental pour la stabilité de la Méditerranée élargie et de la bande du Sahel”.

L’ambassadeur a également mis en exergue la forte présence de la communauté marocaine en Italie, précisant que celle-ci “est désormais la plus nombreuse collectivité extra-UE en Italie (420.000 personnes, auxquelles il faut ajouter environ 200.000 citoyens ayant la double nationalité) et elle est parmi les mieux intégrées, comme le démontre les presque 65.000 entreprises individuelles gérées par des Marocains”.

M. Barucco a, par ailleurs, salué l’engagement, le dévouement et la capacité d’intégration de la communauté marocaine, notant que les échanges bilatéraux ont totalisé 4,44 milliards d’euros en 2022, avec une croissance moyenne de 27% pendant les deux dernières années.

Créée en 2016 dans le cadre de la réforme de la coopération, l’AICS a pour ambition d’aligner l’Italie sur ses principaux partenaires européens et internationaux en matière d’engagement pour le développement, en favorisant une coopération professionnelle et innovante, avec la flexibilité nécessaire face à un environnement en constante évolution.