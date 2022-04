La préservation du patrimoine culturel, levier de consolidation de l’identité nationale (M. Bensaid)

Rabat – Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a mis en exergue, vendredi à Rabat, l’importance du patrimoine culturel national, matériel et immatériel, dans les domaines social, économique et culturel, ainsi que la nécessité de sa préservation en tant que levier de consolidation de l’identité nationale.