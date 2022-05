Le Président des Compagnons de Gutenberg-Maroc souligne “l’exigence concrète” et la “passion réelle” pour le fait culturel portées par Sa Majesté le Roi

samedi, 7 mai, 2022 à 14:20

Casablanca – Le Grand-officier, Président des Compagnons de Gutenberg-Maroc, M. Khalil Hachimi Idrissi, a mis en avant, vendredi soir à Casablanca, l’exigence concrète pour la culture et la passion réelle pour le fait culturel portées par SM le Roi Mohammed VI.

“Au Maroc, une exigence concrète pour la culture et une passion réelle pour le fait culturel sont portées par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, depuis le début de son règne”, a souligné M. Hachimi Idrissi, lors du 10e Chapitre solennel de la Confrérie des Compagnons de Gutenberg-Maroc, qui regroupe des professionnels de l’écrit engagés pour la promotion et le développement de la lecture et la culture au Maroc.

“L’espace marocain, dans tous ses territoires, est jalonné de réalisations culturelles et architecturales formidables qui donnent, grâce à l’action royale, à notre pays un poids régional significatif”, a souligné M. Hachimi Idrissi.

“Les grands théâtres de Rabat et de Casablanca — des équipements culturels de stature internationale —, Le Musée Mohammed VI des arts contemporains, la floraison des musées à travers tout le pays, les Festivals modernes dont la saisonnalité rythme la vie des villes, le soutien financier, universel et généreux accordé aux acteurs culturels dans toutes les disciplines, tout cela constitue le socle d’une politique culturelle qui frise le militantisme résolu”, a souligné M. Hachimi Idrissi devant un parterre d’éminentes personnalités marocaines et étrangères.

Le Directeur général de l’Agence marocaine de presse (MAP) a cité, également, l’Académie du Royaume du Maroc, comme une institution “stratégique” qui reflète parfaitement l’ambition royale pour la culture et qui orchestre un vrai regain culturel et un renouveau indéniable de la pensée avec une démarche humaniste qui fédère les contrées et les continents.

“Avec une activité éditoriale intense et une production évènementielle académique soutenue, cette institution est devenue un centre de gravité mondial pour une refondation des civilisations par le biais de la connaissance, du respect mutuel et d’un œcuménisme culturel fécond”, a-t-il affirmé.

Par ailleurs, M. Hachimi Idrissi, a fait part de la fierté de la Confrérie des Compagnons de Gutenberg-Maroc d’être au service de la culture et de contribuer à la compréhension et à l’amitié entre les peuples.

“Notre fierté d’être au service de la culture n’a d’égale que notre fierté de contribuer à la compréhension et à l’amitié entre les peuples”, a-t-il souligné.

“Nous assumons notre filiation internationale comme un gage d’enrichissement, de paix, et de coexistence, entre tous, et partout, dans l’esprit multiséculaire de la civilisation marocaine”, a-t-il relevé.

Pour M. Hachimi Idrissi, une des caractéristiques majeures des Compagnons de Gutenberg-Maroc réside dans la diversité, la qualité humaine et le sens du partage de ses membres.

“Au commencement, il y a, indiscutablement, la confraternité ce ciment qui lie les gens de l’écrit, les acteurs culturels, et tous les protagonistes de l’acte de créer, mais ensuite vient, avec force, la conscience aiguë, que nous avons tous, d’un destin et d’une vie à vivre ensemble au service de la culture en direction notamment de nos communautés, parfois les plus fragiles”, a-t-il expliqué.

Être au service de la culture, a ajouté le président de la Confrérie des Compagnons de Gutenberg-Maroc ,”est un honneur que nous vivons intimement. L’honneur de servir. De transmettre. Et de rapprocher. C’est le fondement de notre confrérie et le sens profond de notre engagement”.

“Quoi de plus sublime et de plus exaltant que de se percevoir comme étant le vecteur culturel agissant d’une rive à l’autre, d’une culture à l’autre et d’une civilisation à l’autre. L’idée de Pont entre les civilisations est plus productive au service de l’humanité que mille velléités bellicistes stériles”, a-t-il fait valoir.

De son côté, Philippe Jourdan, Grand maître de la Confrérie des Compagnons de Gutenberg a exprimé, à cette occasion, son bonheur de prendre part à ces retrouvailles à Casablanca, trois ans après le dernier chapitre solennel et un arrêt dû à la pandémie de Covid-19.

“Nous sommes heureux de participer à ces retrouvailles qui tournent, j’espère, définitivement la page des frustrations que nous avons vécues ces dernières années. Avec le printemps, nous pouvons enfin retrouver nos passions et nos dynamismes de la Confrérie marocaine au service d’une confraternité renouvelée et consolidée par les épreuves que nous avons vécues ensemble”, a-t-il souligné.

M. Jourdan a, par ailleurs, rappelé que la mission principale de la Confrérie des Compagnons de Gutenberg est de promouvoir l’écrit, l’imprimé, la lecture et la culture sous toutes ses formes.

“Nous sommes réunis comme à chaque grand chapitre pour célébrer l’écrit sans réserve, avec confiance et enthousiasme pour que survive l’écrit et mieux encore pour qu’il croisse et embellisse, pour qu’il résiste aux attaques et surmonte toutes les menaces”, a-t-il expliqué.

“On ne le dira jamais assez, l’écrit est le conservatoire de la culture. La défense de la culture est plus que jamais vitale alors que nous vivons sous la menace d’une véritable guerre”, a-t-il insisté.

Évoquant le rayonnement culturel du Maroc, “un pays multimillénaire, héritier de siècles de traditions”, M. Jourdan a relevé que “rien n’est pourtant figé dans le Royaume”. “La culture y est vivante, façonnée par plusieurs influences, et le Maroc a, en plus, su mettre en valeur ses traditions, tout en développant une modernité, lui permettant de rayonner davantage sur l’échiquier mondial”.

Le 10e chapitre solennel a été l’occasion d’introniser cinq personnalités en tant que nouveaux Compagnons de Gutenberg, d’élever six autres à un rang supérieur et de nommer MM. Abdeljalil Lahjomri, secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc et Mohamed Nabil Benabdellah, ancien ministre, Commandeurs, grade suprême de la Confrérie.

Issue d’un jumelage avec Les Compagnons de Gutenberg – France en avril 2010, l’association Les Compagnons de Gutenberg – Maroc regroupe les professionnels et les passionnés de l’Ecrit dans le but de contribuer de manière active à la promotion et au développement de la lecture et de la culture, en contribuant à construire un monde juste et fraternel dans le respect de toutes les cultures.

La Confrérie des compagnons de Gutenberg a été créée en 1979 en France, avant de s’élargir par des jumelages à travers le monde.