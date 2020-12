Primaire et secondaire-collégial: L’examen normalisé local n’aura pas lieu à la date initialement prévue

mercredi, 30 décembre, 2020 à 21:35

Rabat – Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé, mercredi, que l’examen normalisé local pour la dernière année des cycles primaire et secondaire-collégial n’aura pas lieu à la date initialement prévue dans la décision organisant l’année scolaire 2020-2021.

Selon une note du ministère, cette décision vise à assurer la continuité de l’évaluation des enseignements des élèves et des étudiants conformément aux principes et fondements sur lesquels repose le système national d’évaluation, à savoir l’égalité des chances et des droits.

Elle est, également, animée par le souci de préserver la sécurité sanitaire des élèves et des différents intervenants concernés, compte tenu des données épidémiologiques en lien avec le Coronavirus dans le Royaume, souligne la même source.

Le ministère a indiqué qu’il communiquera ultérieurement les démarches faisant suite à cette décision et qui seront déterminées à la lumière de l’évolution des indicateurs épidémiologiques dans le Royaume.