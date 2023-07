Le programme “Moutatawi3” permet aux jeunes d’avoir “un impact positif sur leur environnement” (M. Bensaid)

jeudi, 27 juillet, 2023 à 10:55

Le partenariat stratégique solide entre le Maroc et l’Union européenne (UE) poursuit son cours dans la confiance, l’intérêt mutuel et les valeurs partagées. Frappées du sceau de l’histoire et de l’unicité, les relations entre Rabat et Bruxelles continuent, au détriment d’un certain parasitage, à se développer et à s’affirmer en référence dans la politique de voisinage de l’UE. A l’heure où le Royaume célèbre le 24ème anniversaire de la Fête du Trône, cette dynamique partenariale ne cesse de gagner en qualité et en vigueur.