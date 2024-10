Le programme “Qatar Reads” remet des livres à des bibliothèques de la région Rabat-Salé-Kénitra

jeudi, 17 octobre, 2024 à 18:14

Rabat – Le programme “Qatar Reads”, relevant de la Bibliothèque nationale du Qatar, a remis des kits de lecture, jeudi à Rabat, à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, destinés à des bibliothèques communautaires de la région Rabat-Salé-Kénitra, dans le cadre des activités de l’Année Culturelle Maroc-Qatar 2024.

Cette initiative porte sur la distribution d’un millier de kits de lecture spécialement conçus pour plusieurs bibliothèques communautaires, dans l’objectif d’inculquer le goût de la lecture aux enfants afin d’enrichir leur culture et leur permettre de se découvrir et de plonger dans les univers de la pensée et de la créativité, dans la perspective de former une nouvelle génération passionnée de lecture.

Selon les responsables du programme, ce dernier s’inscrit en droite ligne avec les objectifs de l’initiative “Années de culture” initiée par la fondation “Qatar Museums”, visant à promouvoir le respect mutuel entre les différentes cultures ainsi que l’union et le dialogue entre les peuples.

Dans une allocution de circonstance, la directrice du programme “Qatar Reads”, Fatima Al Malki, a indiqué que cet événement culturel, qui se poursuivra jusqu’en décembre prochain dans plusieurs villes du Royaume, vise à rapprocher les familles du livre et à élargir la communauté des lecteurs.

Cette initiative, a-t-elle ajouté, coïncide avec la distribution d’un millier de kits de lecture s’articulant autour du Maroc aux enfants du Qatar, notant qu’elle est marquée par la présentation du livre “Mariem au Maroc”, visant à faire découvrir de nouveaux espaces et de nouvelles idées sur le Royaume dans un style narratif.

Le partenariat avec la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc s’inscrit dans le cadre des activités de l’Année culturelle (Qatar Maroc 2024), a précisé la responsable, saluant la coopération avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, qui permet l’organisation d’une série d’activités culturelles au Maroc dans le cadre de cette manifestation.

Pour sa part, le chef du service de programmation et d’interventions techniques à la Direction du livre du ministère de la Culture, Mohamed Taouil, a affirmé que l’initiative “Qatar Reads” porte, outre la distribution de kits de lecture, sur l’organisation de visites de médiathèques et de plusieurs bibliothèques de la région Rabat-Salé-Kénitra au profit de nombreux enfants pour cultiver le goût de la lecture chez les jeunes.

Au menu de cette manifestation figurent plusieurs activités artistiques, notamment la présentation de pièces de théâtre et des expositions liées aux méthodes de narration.

Les enfants participant à cet événement ont savouré l’histoire de “Hayy Ibn Yaqzân”, inspirée du roman d’Ibn Tufail, racontée selon la technique de contage d’origine japonaise “kamishibai”.

“Qatar Reads” est un programme de lecture pour les familles, ciblant les enfants âgés de 3 à 13 ans pour les encourager à aimer les livres et à développer leur bibliothèque personnelle.

L’Année Culturelle Maroc-Qatar 2024 est conçue en coopération avec nombre d’institutions de premier plan au Qatar, faisant partie du comité d’organisation de l’initiative Années de la Culture et leurs homologues du Maroc, avec le soutien du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc, de l’Ambassade du Qatar à Rabat et de l’Ambassade du Royaume du Maroc à Doha.