Projection à Rabat du film “Le Clair-obscur” de la réalisatrice Khaoula Benomar

jeudi, 10 mars, 2022 à 12:39

La coopération économique et financière entre le Maroc et l’Union européenne (UE) a été au menu d’une rencontre, mercredi à Rabat, entre la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, et le commissaire européen à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage, Olivér Várhelyi.