La promotion du cinéma africain passe par la multiplication des productions cinématographiques nationales (M. Saïl)

vendredi, 24 janvier, 2020 à 22:44

Dakar-L’ancien directeur du Centre cinématographique marocain (CCM), Noureddine Saïl, a souligné, vendredi à Dakar, l’impératif pour les Etats africains de produire le plus grand nombre possible de films au niveau national afin de promouvoir et contribuer à l’émergence du septième art africain.

« Ce n’est qu’en pensant national que l’on aboutisse à une production africaine réelle. Il faut absolument produire de grandes quantités de films si l’on souhaite hisser le niveau du cinéma africain », a-t-il dit lors d’un masterclass sur le thème “Situation du cinéma en Afrique, l’avenir de la coproduction”, organisé à la maison de production cinématographique et audiovisuelle “Cinékap” dans la capitale sénégalaise.